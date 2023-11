A passagem da cantora norte-americana Taylor Swift pelo Brasil, num concerto da The Eras Tour — que vai trazer a artista a Portugal em maio do próximo ano — já estava envolta em polémica antes de uma série de publicações nas redes sociais atribuírem à artista uma declaração em que teria usados termos depreciativos para se referir aos seus fãs no Brasil.

No dia da primeira atuação no Rio de Janeiro, na última sexta-feira, 17, uma jovem de 23 anos morreu durante o concerto (foi avançada a hipótese de insolação, mas ainda não há conclusões oficiais); no domingo, foi noticiada a morte de outro fã da cantora, esfaqueado por dois assaltantes na praia de Copacabana; já esta terça-feira, vários meios de comunicação social brasileiros avançavam a informação de que as autoridades do Rio de Janeiro estavam a investigar os contornos que levaram à morte de um terceiro jovem, encontrado sem sentidos numa zona próxima do estádio Nilton Santos, onde se realizaram os concertos.

Pelo meio de todos estes casos, começaram a circular publicações no Facebook que atribuíam à cantora norte-americana uma frase alegadamente dirigida, de forma explícita, aos fãs no Brasil: “Fico feliz que minha música está chegando em lugares com gente pobre e f*#*#*”, escrevem os autores das dezenas de publicações que repetem exatamente o mesmo conteúdo.

Não são referidas informações quanto ao meio utilizado por Taylor Swift para difundir a alegada declaração — algum meio de comunicação social, um comunicado, redes sociais. Também não é referido o momento em que tal frase teria sido proferida. A suposta declaração surge desligada de qualquer contexto adicional: “Taylor Swift fala sobre seus fãs brasileiros”, começam por indicar as dezenas de publicações detetadas pelo Observador. E, depois, a declaração, com termos ofensivos para os fãs da cantora no Brasil.

Numa análise aos próprios comentários de muitas destas publicações, constata-se que a frase é encarada como verídica, ou seja, muitos dos utilizadores do Facebook que foram confrontados com aquele conteúdo admitem que se possa tratar de palavras efetivamente proferidas pela cantora de temas como Style, I don’t wanna live forever e Bad Blood. “Ela não [é] um ser humano igual a qualquer outro, é mil vezes pior, uma coisa dessas refere-se aos brasileiros desse jeito, não entendi por que veio para cá esse lixo”, lê-se num comentário. “Ridículos esses idiotas que ficam esperando pra ver essa ridícula e ainda pagam. Isso que ela falou é o que eles pensam de nós brasileiros”, escreve outro utilizador. E os exemplos multiplicam-se.

A questão é que não há qualquer referência, em lado algum, a uma declaração minimamente próxima à que é reproduzida nestas publicações.

Após ter tido conhecimento da morte de Ana Clara Benevides, a jovem de 23 anos, Swift partilhou, de facto, uma nota manuscrita no seu Instagram onde se dizia “devastada” com a notícia: “Perdemos uma fã esta noite, antes do meu concerto. Não consigo sequer expressar-vos quão devastada estou com isto.” A artista acabou por adiar o segundo concerto no Rio de Janeiro. Para este fim de semana estão marcadas três atuações em São Paulo.

Mas uma busca pelos termos “brasileiros”, “gente pobre” e até a frase que é atribuída à cantora de 33 anos, em português ou inglês, não permite encontrar qualquer vestígio — notícias, áudios, vídeos — de declarações minimamente semelhantes às difundidas pelas publicações aqui em análise.

Conclusão

É falso que a cantora norte-americana se tenha referido aos fãs brasileiros como “gente pobre”. Não há qualquer registo dessas declarações por parte de Taylor Swift.

