A possibilidade de uma guerra entre a NATO e a Rússia na Ucrânia é uma hipótese que foi recentemente colocada em cima da mesa. O Presidente francês, Emmanuel Macron, admitiu recentemente que, se as tropas russas avançarem em território ucraniano, pode enviar forças francesas para território ucraniano para assegurar que a Ucrânia resiste a uma possível ofensiva de Moscovo.

Neste sentido, uma publicação nas redes sociais diz já que a Ucrânia está em “alerta máximo”, sendo que tropas da NATO — neste caso, francesas — acabam de chegar a território ucraniano. “O pior dos cenários pode estar a dois passos”, lê-se no post que vem acompanhado com um link.

Esse link direciona para o site Diario Octobre, um portal claramente alinhado com partidos de inspiração comunista. Basta olha para o slogan do portal, inspirado no Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels: “Proletários de todos os países, uni-vos.” Adicionalmente, o logótipo do site é uma bandeira da União Europeia riscada e que tem no meio uma suástica.

Ora, apesar de o Presidente francês ter admitido essa possibilidade, ainda não enviou tropas do país para a Ucrânia. A principal condição para que isso aconteça também não se concretizou: que a Rússia tenha feitos avanços significativos na Ucrânia. As ações ofensivas russas têm tido pouca intensidade nas últimas semanas — e apenas têm controlado algumas aldeias nas províncias de Donetsk e Lugansk.

Ainda que existam alguns militares franceses a combater em território ucraniano — não enviados oficialmente por França, mas antes combatentes que rumaram à Ucrânia por vontade individual —, não é verdade que as tropas daquele país tenham chegado à Ucrânia.

Numa entrevista há duas semanas à televisão francesa, Emmanuel Macron reiterou que “ainda não se chegou” ao ponto de enviar tropas de França para a Ucrânia. “Se a situação se deteriorasse, estaríamos prontos para garantir que a Rússia nunca ganha a guerra”, afirmou o chefe de Estado. Ainda assim, esta ideia — que levaria à entrada de tropas na NATO em território ucraniano — não está ser bem recebido por outros Estados-membros da aliança transatlântica.

Conclusão

Não é verdade que a Ucrânia esteja em “alerta máximo” por França ter enviado tropas para aquele país. Essa hipótese já foi de facto levantada por Emmanuel Macron, mas nunca chegou a concretizar-se. O Presidente francês apenas referiu que enviará forças para território ucraniano se houver avanços significativos das tropas russas e Kiev estiver em risco de perder a guerra.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.