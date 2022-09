Está a circular nas redes sociais um vídeo que está a ser descrito como mostrando o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, a receber uma oferta do homólogo sul-coreano e a partilhar com ele uma oração de seguida.

“Olhem o que o Presidente da Coreia do Sul fez com o Presidente Bolsonaro. Isso você nunca verá na mídia vendida para o comunismo!!! É por isso que a fúria é grande contra a vida desse homem! Mas Deus é com ele!”, pode ler-se na mensagem deixada no Facebook.

Mas o homem que surge ao lado de Jair Bolsonaro no vídeo não é o Presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol. Trata-se antes de Ock Soo Park, um pastor evangelista que se encontrou com o chefe de Estado brasileiro a 7 de junho de 2022.

O encontro aconteceu no Palácio do Planalto entre as 15h30 e as 16h, tal como indica a agenda do Presidente que pode ser consultada online. A troca de presentes foi gravada durante essa reunião e as imagens foram partilhadas nesse dia no mural de Bolsonaro no Facebook.

Conclusão

Não é verdade que as imagens partilhadas na publicação mostrem um encontro e uma troca de presentes entre Jair Bolsonaro e Yoon Suk-yeol. Na verdade, o vídeo é de uma reunião do Presidente do Brasil com um pastor evangelista, Ock Soo Park, em junho deste ano.

