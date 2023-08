No Facebook, um utilizador partilhou um vídeo que mostra explosões numa estrada e afirma que se trata do resultado de um acidente entre dois veículos elétricos. Mas, na realidade, o vídeo tem 10 anos e mostra explosões de botijas de gás após um acidente rodoviário na Rússia.

“Isto é o que acontece quando carros elétricos colidem”, lê-se na publicação que agora circula.

O vídeo, porém, está disponível no YouTube e mostra a colisão entre uma carrinha carregada com botijas de gás e outro veículo.

A agência estatal de notícias russa RIA deu conta deste acidente em 2013. “119 botijas de gás explodiram na traseira de uma carrinha que sofreu um acidente com um autocarro”, lê-se no artigo da RIA.

Outros órgãos de informação internacionais, como o Der Spiegel, também noticiaram, na altura, o acidente.

Estes órgãos de informação explicam que o acidente ocorreu numa autoestrada em Moscovo, na Rússia. A localização está disponível no Google Maps, aqui.

O motorista da carrinha ficou ferido, de acordo com a agência RIA.

Conclusão

As explosões que surgem no vídeo partilhado nas redes sociais não foram resultado de um acidente entre carros elétricos, ao contrário do que refere a publicação. O vídeo é real, mas remonta a 2013 e mostra um acidente entre uma carrinha carregada com botijas de gás e um autocarro em Moscovo, na Rússia. Na sequência da colisão, as botijas explodiram, dando origem à coluna de fumo e fogo.

O acidente foi, na altura, noticiado pela imprensa estatal russa e por órgãos internacionais, como o alemão Der Spiegel.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.