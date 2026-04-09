Enquanto dormia…

… o Observador noticiava que um dos fundadores do Doutor Finanças foi denunciado por assédio sexual e moral. Foi aberto um processo disciplinar e Rui Pedro Bairrada está impedido de entrar na empresa. O Doutor Finanças é uma empresa intermediária de crédito que tem com mais de 300 funcionários em todo o País e atua também em Itália e em Espanha. Ao Observador, Rui Pedro Bairrada garante estar “de consciência tranquila”. Pode ler aqui todos os detalhes da história.

No Irão, há muitas incertezas em relação ao cessar-fogo. Um dos pontos de discórdia está relacionado com Israel: o fim das hostilidades abrange ou não o sul do Líbano? Donald Trump, recorrendo à linguagem habitual, ameaçou recorrer a uma força “sem precedentes” caso o Irão não cumpra escrupulosamente os termos do “verdadeiro acordo” de cessar-fogo. Vamos seguir todos os desenvolvimentos ao longo do dia no nosso liveblog.

Ontem à noite, Luís Montenegro colocou mais uma vez pressão sobre a UGT. No Conselho Nacional do PSD, avisou que o chumbo da nova lei laboral seria “indesculpável”. O também primeiro-ministro admitiu ainda o risco de regresso aos défices.

Afinal, António José Seguro é muito diferente de Marcelo Rebelo de Sousa ou não? O Observador esteve há dez anos nos três dias das presidências abertas de Marcelo e agora nos primeiros três de Seguro. Veja as diferenças aqui.

Ontem, na Liga Europa, Sp. Braga e Betis empataram e deixaram a eliminatória em aberto. A segunda mão está marcada para a próxima quinta-feira, em Sevilha.

O primeiro concerto de Rosalía em Lisboa aconteceu ontem no Meo Arena. Houve fé e houve fado com uma surpresa chamada Carminho. O Observador assistiu a tudo e conta-lhe o que se passou no palco (e cá fora).