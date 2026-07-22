Enquanto dormia…

… surgia a notícia da morte de Luís Represas aos 69 anos. A informação foi avançada esta manhã pela agência do artísta Sons em Trânsito, que explica que o cantor foi vítima de doença prolongada. O músico era a voz dos Trovante, que se reuniram no ano passado em Lisboa e Porto. Depois da dissolução do grupo em 1992, lançou-se numa carreira a solo em que conseguiu grandes sucessos como “Feiticeira”. Viveu em Havana, Cuba, em 1993, onde gravou o disco “Represas” em português e castelhano. Também se dedicou a várias causas como a independência de Timor.

E também enquanto dormia, revelávamos que houve concorrência em apenas três dos dezassete contratos celebrados entre a Polícia Judiciária e a Construbarcelos. O Observador teve acesso aos contratos firmados no período de 2019 a 2025 entre a PJ e a empresa de João Carvalho, amigo do ex-diretor nacional da PJ e atual ministro da Administração Interna. A Judiciária privilegiou um tipo de contratação pública designado por “contratação excluída”, que, na prática, prevê a consulta de apenas uma entidade para adjudicar um trabalho. Noutras situações, a Judiciária avançou para a adjudicação direta. Contas feitas, a empresa de João Carvalho cobrou 2.231.161,36 euros em trabalhos de norte a sul do país.

André Ventura pressiona Seguro para a demissão de Luís Neves. O líder do Chega esteve reunido com o Presidente da República e ficou “ainda mais convencido” de que não resta grande alternativa ao ministro da Administração Interna. Ventura prometeu na campanha das presidenciais que seria um presidente mais interventivo em Belém. Agora, aproveita a reunião na qualidade de líder da oposição para pressionar o chefe de Estado a agir neste caso. A abertura de um inquérito para apurar a eventual prática de crimes de descaminho e abuso de poder torna imprescindível uma tomada de posição por parte do Presidente da República, defende André Ventura. Ontem, o ministro fez uma declaração aos jornalitstas — sem responder a perguntas. Luís Neves saudou a abertura de um inquérito com um “ainda bem.”

Marcelo Rebelo de Sousa saiu de Belém mais “pobre” do que entrou. O ex-presidente da República perdeu dinheiro nos 10 anos de presidência. Consultámos a declaração de cessação de funções e concluímos que Marcelo Rebelo de Sousa perdeu metade do património que tinha quando tomou posse em 2016. O professor catedrático e ex-comentador televisivo não tem imóveis, tem um carro com o qual fez a campanha eleitoral de 2021. Este é também o tema do episódio desta quarta-feira do podcast “A História do Dia”.

A época especial de exames vai decorrer entre 3 e 8 de setembro. Esta fase extraordinária será aberta a todos os alunos elegíveis para a realização de provas na segunda fase, quer as realizem ou não. O calendário foi divulgado na noite de terça-feira. Importa ainda saber que as inscrições decorrem de 27 a 31 de julho (na próxima semana).