… Ronaldo explicava que não decide “nada com a cabeça quente”. O capitão da seleção diz-se de consciência tranquila depois da derrota frente aos espanhóis. CR7 saiu do relvado em lágrimas, depois do seu último Mundial. Esta seria, a avaliar pelas declarações de Kátia Aveiro, irmã do futebolista, a “última dança” de Cristiano, mas Ronaldo não deu (ainda) por terminada a participação na seleção nacional — há apuramento para a Liga das Nações já em setembro.

Roberto Martínez deixa a seleção. “Sem ganhar o Mundial, acho que não faz sentido continuar”, disse o espanhol que comandou a equipa durante praticamente 3 anos e meio. Depois da derrota por 1-0 frente à Espanha, o homem, que aprendeu a cantar o hino português, sai de cena. Jorge Jesus deverá ser o novo selecionador nacional perante a impossibilidade de Mourinho. A contratação do português será fechada em breve.

A seleção chega a Lisboa às 6 horas de amanhã, quarta-feira. O jogo só ficou decidido muito perto do fim. Espanha venceu Portugal por 1-0, numa partida em que as alterações de Martínez não resultaram. Aqui ficam as notas aos artistas da noite. Os espanhóis seguem em frente e vão jogar com os belgas. A Bélgica derrotou os EUA por 4-1. Nem a despenalização de Balogun — pedida por Trump a Infantino — salvou os norte-americanos, que ficam pelo caminho.

O Ministério da Educação chuta para a frente e tenta recuperar a credibilidade do processo dos exames nacionais. Fernando Alexandre anunciou que os alunos vão poder ter acesso aos exames realizados através de um link. Vai ser possível ver as provas digitalizadas e as classificações. O ministro espera, desta forma, dar mais transparência ao processo, depois dos problemas. “Vão reduzir-se substancialmente — na nossa expectativa — os pedidos de reapreciação, porque o aluno vai ter capacidade de dizer: neste critério, falhei aqui, falhei ali…”, acredita Fernando Alexandre.

O alívio térmico está a chegar. A noite já foi mais fresca e as temperaturas máximas vão começar a cair a partir de quinta-feira. O nosso velho amigo Anticiclone dos Açores vai deslocar-se um pouco para norte e deixar entrar o fresco do Atlântico. Os dias vão continuar bons para quem está de férias, mas as noites voltam a pedir um casaquinho de malha pelas costas. Esta onda de calor levou a recordes no consumo de energia. Segundo a REN, os novos máximos foram registados nos dias 2 e 3 de julho.