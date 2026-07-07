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Enquanto dormia…
… Ronaldo explicava que não decide “nada com a cabeça quente”. O capitão da seleção diz-se de consciência tranquila depois da derrota frente aos espanhóis. CR7 saiu do relvado em lágrimas, depois do seu último Mundial. Esta seria, a avaliar pelas declarações de Kátia Aveiro, irmã do futebolista, a “última dança” de Cristiano, mas Ronaldo não deu (ainda) por terminada a participação na seleção nacional — há apuramento para a Liga das Nações já em setembro.
Roberto Martínez deixa a seleção. “Sem ganhar o Mundial, acho que não faz sentido continuar”, disse o espanhol que comandou a equipa durante praticamente 3 anos e meio. Depois da derrota por 1-0 frente à Espanha, o homem, que aprendeu a cantar o hino português, sai de cena. Jorge Jesus deverá ser o novo selecionador nacional perante a impossibilidade de Mourinho. A contratação do português será fechada em breve.
A seleção chega a Lisboa às 6 horas de amanhã, quarta-feira. O jogo só ficou decidido muito perto do fim. Espanha venceu Portugal por 1-0, numa partida em que as alterações de Martínez não resultaram. Aqui ficam as notas aos artistas da noite. Os espanhóis seguem em frente e vão jogar com os belgas. A Bélgica derrotou os EUA por 4-1. Nem a despenalização de Balogun — pedida por Trump a Infantino — salvou os norte-americanos, que ficam pelo caminho.
O Ministério da Educação chuta para a frente e tenta recuperar a credibilidade do processo dos exames nacionais. Fernando Alexandre anunciou que os alunos vão poder ter acesso aos exames realizados através de um link. Vai ser possível ver as provas digitalizadas e as classificações. O ministro espera, desta forma, dar mais transparência ao processo, depois dos problemas. “Vão reduzir-se substancialmente — na nossa expectativa — os pedidos de reapreciação, porque o aluno vai ter capacidade de dizer: neste critério, falhei aqui, falhei ali…”, acredita Fernando Alexandre.
O alívio térmico está a chegar. A noite já foi mais fresca e as temperaturas máximas vão começar a cair a partir de quinta-feira. O nosso velho amigo Anticiclone dos Açores vai deslocar-se um pouco para norte e deixar entrar o fresco do Atlântico. Os dias vão continuar bons para quem está de férias, mas as noites voltam a pedir um casaquinho de malha pelas costas. Esta onda de calor levou a recordes no consumo de energia. Segundo a REN, os novos máximos foram registados nos dias 2 e 3 de julho.
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MUNDIAL 2026
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Mundial 2026
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Chegou ao estádio a brincar com as câmaras, entrou no relvado a sorrir, deixou o campo a conter as lágrimas e abandonou o estádio "triste". O Observador analisa à lupa a despedida de Ronaldo.
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Mundial 2026
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Na imprensa internacional ecoa a saída de Martínez e o fim de Ronaldo em Mundiais. Lágrimas do capitão, exemplo de longevidade e prestação aquém na América do Norte no epicentro do rescaldo.
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Mundial 2026
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Mourinho ainda foi hipótese caso Martínez saísse depois da Liga das Nações, Jesus passou da short list para candidato único à sucessão do espanhol nos últimos meses. Próximos dias vão fechar processo.
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Mundial 2026
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Portugal nunca tinha sido eliminado nos descontos, Ramos não jogou metade de um jogo, ninguém perdeu mais jogos do que Ronaldo em Mundiais — e o seis de Martínez. Os números da derrota da Seleção.
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Mundial 2026
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Guerra contra Espanha começou a ser perdida na batalha do meio-campo, entre vários duelos ganhos pela defesa e os momentos ao lado do ataque. Com as substituições, o que estava mal, ficou ainda pior.
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Mundial 2026
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Diogo Costa voltava a trocar exibição por vitória, Ronaldo voltou a chorar, Martínez "nunca encheu o olho" a Quaresma — que teve troca de ideias rica com Rúben Dias. Balanço "não pode ser positivo".
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Futebol
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Portugal está fora do Mundial de Futebol. Perdeu contra a vizinha Espanha com um golo marcado já nos descontos. Roberto Martínez deixa de ser selecionador e o futuro de Ronaldo é ainda incerto.
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Mundial 2026
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Porro mandou "um abraço aos sportinguistas", Merino gritou pelo santo da sua cidade, Luis de la Fuente frisou um jogo " muito completo" e Rodri ainda tirou lições "para a próxima partida".
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Mundial 2026
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Em 1991, Ángel Merino foi à bandeirola de canto para dedicar um golo à mulher. Em 2026, tal como em 2024, o filho foi à bandeirola de canto para dedicar um golo ao pai — e pôr Espanha nos quartos.
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NOTÍCIAS RELEVANTES
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PODCASTS
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Rádio Observador
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A classificação digital dos exames está a acumular falhas e já obrigou ao adiamento de prazos. Mariana Marques Tiago explica o que correu mal e o que isto significa para alunos e professores.
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História
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Há 250 anos, a 4 de Julho de 1776, os EUA tornaram-se independentes. Os colonos britânicos tinham-se instalado lá no séc. XVII. Este é o primeiro de quatro programas sobre a independência americana
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Rádio Observador
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A propósito dos 250 anos decorridos após a independêncisa dos EUA, Alberto Gonçalves lembra a difícil relação da Europa com a América e os fundamentos do anti-americanismo
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Educação
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Marco Neves explica o mistério à volta dos apelidos croatas, revela um oráculo televisivo infalível, viaja até ao Couto Misto e conta-nos por que razão as tecnológicas, afinal, querem filósofos.
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Falámos de exaustão e de culpa, de carregar os outros antes de te carregares a ti. De como o corpo adoece quando a emoção não tem saída. De padrões que herdaste sem escolher e de como os quebrar. E de aprender a não ter medo de perder. C...
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Ouvem os sinos? Cheiram os perfumes? Sentem o arroz no cabelo? Pois, é que entrámos na época de casamentos e por isso, esta semana, respondemos a 3 emails com 3 problemas diferentes sobre casórios.
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O QUE SE PASSA LÁ FORA
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OPINIÃO
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O caso das casas prontas há um ano e meio são o exemplo lamentável da falta de planeamento e dos incentivos perversos do dinheiro fácil.
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A AD resultou do entendimento quanto à urgência de sacrificar conforto ideológico pela possibilidade de governar com maioria, e trazer mudanças profundas ao regime, ao Estado e à sociedade.
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Com o caos instalado nos exames, o ministro da Educação promete que serão apuradas todas as responsabilidades, mas tarda em assumir as suas responsabilidades políticas. Não é defeito, é mesmo feitio.
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Este colapso nos exames acaba por ser uma boa introdução à vida adulta em Portugal e estabelece algum equilíbrio entre os favorecidos da escola pública e os lesados da escola privada.
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Harry aterrou no Reino Unido mas ficou sem alojamento no Palácio de Buckingham. As duas partes deram versões contraditórias, com questões de segurança e um processo judicial no centro da discórdia.
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