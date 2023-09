A escola sempre foi preciosa. Mas nunca foi perfeita. A ela deve-se o resgate de milhões de crianças à exposição precoce e irreparável ao mundo do trabalho. Mas, também, a forma como a relação de milhões de outras crianças com o aprender ficou comprometida, quando as considerava burras ou incapazes. E quando aceitava os maus tratos e o medo como “estratégia educativa” diante das suas dificuldades.

Seja como for, a escola democratizou o mundo. Porque transformou a aprendizagem com método num factor de crescimento. Mesmo quando foi imaginando que as crianças aprendiam do zero, à mesma velocidade e da mesma maneira. E, sobretudo, quando as incentivou a repetirem mais do que se recrearem com o conhecimento e o questionarem. Adequando-as mais a quem as ensinava do que devia ser.

Mas, entretanto, houve uma pandemia. E a recuperação de inúmeras crianças para a aprendizagem deixou de ser uma prioridade. E houve um ano de intensa conflitualidade sindical. E muitas aulas que, por isso mesmo, deixaram de acontecer. E houve imensos alunos sem professores a algumas disciplinas. E estão a reformar-se centenas de professores. E a ser trazidos à escola licenciados sem experiência nem formação.

