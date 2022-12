Casablanca estreou no New York’s Warner Hollywood Theater a 26 de Novembro de 1942, Dia da Acção de Graças, poucas semanas depois do desembarque dos Aliados na África do Norte francesa. O filme era de Michael Curtiz, um realizador nascido em Budapeste, ainda no Império dos Habsburgo, e com uma longa carreira europeia. Curtiz fora convidado pela Warner Brothers para Hollywood em 1926, depois de já ter feito dezenas de filmes na Europa, entre eles épicos bíblicos, como Sodoma e Gomorra. Em Hollywood, Curtiz dirigiria mais de 100 filmes, incluindo uma série de sucessos, como The Adventures of Robin Hood, com Errol Flynn e Olivia de Havilland, e White Christmas, com Bing Crosby, Danny Kaye e Rosemary Clooney e música de Irving Berlin.

Casablanca, cujo guião era adaptado de uma peça de teatro, Everybody Comes to Rick’s, reunia também um elenco de luxo – Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid, Claude Rains e Conrad Veidt – e viria a ser, por várias razões, um “filme de culto”, com três Óscares e um lugar cativo no topo das listas dos “melhores filmes da História do cinema”.

A Idade da Propaganda

Com uma intriga sentimental e passional numa conjuntura de guerra e de ocupação, o filme era, claramente, um filme político. O cinema tornara-se, desde os anos 20, uma importante arma de propaganda política. Cmunistas e fascistas sabiam que o cinema, com a força da imagem, era um instrumento poderosíssimo para conquistar e doutrinar as massas. Logo em 1925, Sergei Eisenstein, com 27 anos, estreava o extraordinário Couraçado Potemkine, inspirado numa revolta de marinheiros da Marinha Imperial russa, em 1905; em 1927, também ainda no “mudo”, Pudovkin realizava O Fim de São Petersburgo, uma história passada na tomada de poder pelos bolcheviques. E na década de trinta, já no sonoro e com Estaline no poder, Eisenstein, Dziga Vertov, Pudovkin e outros, cobriam a História da Rússia até à revolução de 1917 e ao culto da personalidade de Estaline. De Eisenstein ficaram, memoráveis, além de Outubro (1928), Alexandre Nevsky (1938) e Ivan, O Terrível(1944-1946). Se a primeira parte de Ivan o Terrível valeu a Eisenstein o Prémio Estaline em 1945, a segunda, acabada em 1946, que mostra Ivan como um autocrata louco, foi proibida pelo Czar Vermelho e só seria exibida cinco anos depois da morte de Estaline e 10 anos depois da morte de Eisenstein em Moscovo, abandonado por todos.

