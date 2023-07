E os outros 364?

Comemorou-se, no dia 26 de julho, o Dia dos Avós. Escolheu-se esta data por ser o dia dos Santos Joaquim e Ana, avós de Jesus. Duas figuras que devem ser lembradas! Como todos os avós devem ser lembrados todos os dias do ano.

Eu já não tenho avós, nem maternos nem paternos, infelizmente partiram e deixaram muitas saudades às netas e aos filhos. Não me considero uma pessoa velha, mas no meu tempo não se comemorava esta efeméride, e deixem-me dizer-vos que ainda bem! O Dia de São Joaquim e de Santa Ana, era o dia destes Santos, ponto.

Percebo a ideia de guardar um dia do ano para assinalar os pais dos nossos pais, para comemorarmos os responsáveis por nós próprios existirmos, por se fazerem atividades diferentes com as pessoas mais velhas. Até pode dar jeito para vender algumas bugigangas que depois nunca mais ninguém liga.

Na minha opinião, o Dia dos Avós deve ser todos os dias do ano.

Mais ou menos presentes na nossa vida, mais ou menos importantes no nosso crescimento, são pessoas importantes só per si. Só por terem sido os pais dos nossos pais, só por serem mais velhos, só por terem as melhores histórias de vida, só porque viveram noutros tempos, só porque foram resistentes, lutadores, inovadores e inventores.

Deram muito aos outros, foram pessoas ativas e extraordinárias! Foram a bailes, viram o homem chegar à lua, assistiram a primeira transmissão da emissão a cores na televisão. E trabalharam muito! Trabalharam para dar educação aos filhos e aos filhos dos seus filhos.

Hoje a maioria dos avós está em lares, ou sozinhos nas suas casas. Já morreram alguns amigos, a alguns até já morreram filhos ou netos.

Celebremos a vida dos avós 365 dias do ano! Não os visitemos nos lares só neste dia, não lhes compremos bugigangas de “melhor avó” ou “melhor avó”.

Que os avós sejam respeitados, amados e celebrados com alegria todos os dias!