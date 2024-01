Não sei quem primeiro se apercebeu. Talvez estivesse a guiar-se pelas horas da torre e chegado vergonhosamente tarde à reunião. Ou perdido a vez nas finanças, na entrevista de emprego, no cabeleireiro ou, ainda mais grave, no date amoroso. Sei que, terça-feira, na cidade do Porto, alguém sem relógio ou bateria ou que, simplesmente, tirou o nariz do telemóvel, do relógio de pulso dos antigos ou do “smartwatch”, olhou para a Torre dos Clérigos e disse, talvez floreando com termos do mais belo vernacular nortenho com que aqui apenas podemos sonhar: “Com os diabos. Aquele malfeitor daquele relógio está atrasado, meretriz que o deu à luz!” E lá há-de ter posto a arder as orelhas a quem de direito, que é como quem diz, a Irmandade dos Clérigos, entidade responsável pela gestão do monumento nacional, que logo confirmou: sim, senhor. Segunda-feira, um(a) senhor(a) turista não identificado/a mexeu num dos veios do relógio mais ou menos acessível à mão do leigo mais incauto ou atrevido, provocando-lhe um atraso de 40 minutos, e que já se havia encaminhado o assunto para reparação.

Isso. Não era a bela e nobre Invicta, cansada daquela coisa da “hora de Lisboa”, que decidira, enfim, adoptar um fuso horário próprio. Não era sequer que, de tanto alguns pedirem, o tempo tivesse mesmo começado a andar para trás, quem sabe se com um relógio de cuco a sair da portinhola de hora a hora, para dizer com aquela voz de velhinha de Salazar, “rapidamente e em força, rapidamente e em força”. Não. Havia mão humana por detrás daquele misterioso crime nas alturas.

O caso fez logo lembrar outro, não fez? O desse outro artista anónimo que, aqui há atrasado, subiu ao nicho da estátua de Dom Sebastião na estação do Rossio, em Lisboa, para tirar uma selfie com a dita e a destruiu, fazendo-a tombar inadvertidamente ao chão. Dois casos, dois atentados contra dois símbolos nacionais – Dom Sebastião e os Clérigos –, separados por 300 quilómetros e oito anos, o mesmo padrão, notaria Hercule Poirot: a estupidez.

