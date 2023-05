Exerço o direito de resposta ao artigo de Alexandre Homem Cristo (AHC), intitulado “Fake news educativas”, por três razões principais. Em primeiro lugar, porque o tema das fake news não é um fait divers para a qualidade das democracias, razão pela qual não se deve legitimar pelo silêncio uma tentativa de acusação da sua promoção. Em segundo lugar, pela consideração que AHC me merece enquanto analista e comentador, não obstante as nossas naturais e saudáveis divergências políticas. Finalmente, deixando o mais importante para o fim, pela importância que tem para o sistema educativo nacional que haja objetividade e rigor no debate público sobre qualquer assunto que impacte na qualidade das aprendizagens dos alunos.

