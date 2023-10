Este é o título parcial de um artigo de Ana Batalha Oliveira, editora do Capital Verde, do jornal ECO, “um espaço editorial especializado e dedicado à economia verde nas suas múltiplas dimensões: económica, social e ambiental mas com uma especial atenção para a económica”.

O resto do título diz que “Os jovens estão a perder a paciência”, sendo um artigo sobre meia dúzia de adultos que fazem criancices, confundindo essa meia dúzia de pessoas com “os jovens”.

Ilustra bem o sentido geral da imprensa, bem caracterizada por um comentador do Corta-fitas, o blog em que escrevo mais habitualmente: “Cinco dias depois de um grupo de grunhos ter invadido e perturbado a apresentação de um livro “inclusivo”, outro grupo de grunhos invadiu e perturbou um evento da indústria da aviação. No primeiro caso, as televisões (as que eu vi) entrevistaram a autora do livro “inclusivo” e não os grunhos, no segundo caso, entrevistaram os grunhos (ou melhor, as grunhas) e não os organizadores do evento da indústria da aviação”.

