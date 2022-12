Talvez possa parecer estranho para muitos dos leitores, mas, ainda muito antes de 2020, em 2016, mais concretamente em Fevereiro, adoeci de forma violenta, vendo-me abrupta e inesperadamente atirado para um limbo de agonia febril destilada, à vez, e a custo, entre o sofá da sala, em frente ao televisor que passava clássicos de TV na Netflix, e a cama, dormitando com um olho aberto e outro fechado, sempre na ânsia de que o acordar fosse melhor que o adormecer.

O ataque do malfadado vírus à minha pessoa foi total, quebrando-me o apetite, as forças e a vontade. A pão e água, incapaz de ler ou escrever, longe dos filhos por profilático isolamento sem necessidade de carimbo estatal, gemi, resfoleguei e lamentei-me durante cerca de uma semana. Impossibilitado de viajar, foram dias de lenta e dolorosa recuperação, com mazelas que ficaram, numa experiência que nem o Covid anos mais tarde foi capaz de repetir.

No entanto, nem tudo foi mau. Isto porque se não fosse essa “gripe”, no dia 24 de Janeiro de 2016, com toda a naturalidade, teria caminhado até à minha secção de voto e, muito provavelmente, votado em Marcelo Rebelo de Sousa para Presidente da República Portuguesa. Graças a Deus, bem como à abençoada gripe, isso nunca aconteceu — e a minha consciência permanece assim, ao contrário da de muitos, livre de remorso, culpa e angustiada vergonha.

Verdade seja dita, logo após os primeiros dias de campanha eleitoral para essas fatídicas eleições presidenciais, decidi não votar Marcelo Rebelo de Sousa. A razão era simples: o homem não dizia nada, afirmava ainda menos, deixando de fora qualquer coisa que se assemelhasse a uma ideia para o país. Volta não volta, largava alguma inanidade, normalmente para atrair eleitorado de esquerda, aquele que verdadeiramente desejava pois que o de direita, como eu, já dava por adquirido. Em suma, um cata-vento político, tal como Passos Coelho bem havia, entre meias palavras, explicado com o fino acerto que é seu apanágio.

