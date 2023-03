O ministro da Educação, em audição parlamentar , informou que mais de metade (55,6%) das turmas tem até 20 alunos . Porquê? Porque esse limite de dimensão de turma está previsto na legislação quando há alunos com “necessidades específicas”, o conceito que, desde 2018, substituiu as designadas “necessidades educativas especiais” associadas principalmente a alunos com deficiência. Ora, ninguém questionou as implicações de política pública que esta percentagem traduz. Se é efectivamente desejável que os alunos com maiores necessidades estejam em turmas menores, para potenciar o devido apoio à sua aprendizagem, há aqui um problema de escala que leva a questionar a aplicabilidade do conceito de “necessidades específicas”, assim como o risco operacional que representa num contexto de escassez de professores. Sobre isto, importa colocar duas perguntas desagradáveis, mas necessárias.

Primeira pergunta: será normal que mais de metade das turmas das escolas da rede pública tenham alunos sinalizados? De facto, ao sugerir que 55,6% das turmas tem alunos com “necessidades específicas”, o ministro está a admitir que o conceito é extremamente abrangente, de tal modo que cobre a maioria das turmas das escolas portuguesas. Antes, as “necessidades educativas especiais” estavam essencialmente suportadas numa condição clínica e, por isso, circunscritas a casos validados em entidades externas à escola. A partir de 2018, o governo optou por alargar o conceito a “barreiras à aprendizagem” que vão desde a deficiência até ao contexto socioeconómico, deste modo albergando um número muito superior de alunos e entregando às escolas o poder de sinalizar alunos. Perante o quadro actual e os números assumidos pelo ministro, no mínimo há que considerar uma de duas hipóteses: ou o conceito se revelou excessivamente abrangente (e a legislação deve ser revista), ou as escolas recorrem à sinalização de alunos de forma instrumental, para aumentar recursos através de mais turmas e mais professores — prática que a OCDE detectou em Portugal no passado.

Segunda pergunta: será esta gestão das turmas compatível com a actual escassez de professores? Dificilmente. Uma consequência da largura do conceito de “necessidades específicas” é que impõe a criação de mais turmas no sistema educativo. Nas palavras do ministro da Educação, só neste ano lectivo, as “necessidades específicas” dos alunos obrigaram à abertura de 4959 novas turmas — e, forçosamente, à contratação de novos professores para leccionar nessas turmas. Na teoria, soa bem. Na prática, soa improvável a médio prazo: eis uma pressão suplementar para o recrutamento de professores (que não existem) e que, mais cedo ou mais tarde, tornará inviável este modelo de “educação inclusiva”.

