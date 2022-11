Já é habitual que em Novembro o país se deslumbre com a Websummit, onde modernidade e abertura se tornam palavras mágicas. Ao mesmo tempo é curiosa a mistura entre o poder político e o económico. Tanto o primeiro-ministro como o ministro da economia, a que se junta o presidente da câmara de Lisboa, entram no pavilhão lado a lado com o organizador do evento. Cada um discursa sobre a tal modernidade e a tal abertura ao mesmo tempo que o que fazem, e a forma como fazem, cheira a velho e a fechado. O que se compreende, pois as autoridades que pagaram a factura com o dinheiro dos contribuintes têm de obter rendimentos políticos do evento.

Bem sei que o poder é um jogo de ilusões. Sucede que nas democracias e nas economias abertas esse jogo é questionado pelo eleitorado e pelos consumidores e produtores. Uma das ilusões em que mais gostamos de acreditar é a de Portugal ser um paraíso. Ninguém duvida que temos um clima fabuloso, as ruas são seguras e somos muito simpáticos. Mas se Portugal é mesmo um paraíso por que razão são cada vez mais os portugueses que se vão embora? Para contrariar esta percepção real, o governo aposta noutra que é artificial: nos nómadas digitais, essas pessoas fantásticas que vivem aqui e ali, gente sem horários e moderna (uns até fazem surf enquanto se inspiram com novos projectos), todos circulam de trotinete e são amigos do ambiente porque vivem digitalmente, como se as mensagens enviadas pelo telemóvel não contribuíssem para a emissão de dióxido de carbono e o uso massivo da internet não implicasse servidores e datacenters que poluem tanto ou mais que cidades inteiras. A ilusão é tramada. A foleirice ainda mais. Há quem nem se importe ou ganhe e porque ganha com isso, aplauda e se sinta feliz com o vento que o fole sopra. O certo é que o poder não passa de um jogo de ilusões com um elevado risco de decepção.

