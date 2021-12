Na verdade, a convergência com a União Europeia, objectivo central da política económica no pós-adesão, foi perdendo espaço no debate politico-económico, mesmo com o abaixamento permanente do desafio com a entrada de novos Estados-membros, em regra bem mais pobres do que a média do conjunto que os acolhia. Nos últimos anos voltou e a própria Comissão Europeia deu boa nota disso mesmo, ao escrever em 2020 que “o rendimento médio per capita em paridade de poder de compra para os 10 países que entraram na União Europeia em 2004—República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia, Eslováquia, Eslovénia, Malta e Chipre –já está ao mesmo nível de Portugal, superando uma diferença de cerca de 17 pontos percentuais em 15 anos”. Esta questão não é uma mera guerra de números como alguns tentam fazer crer, desvalorizando o problema. Reflecte-se, face a um contra-factual em que Portugal tivesse mantido a dinâmica de décadas anteriores, em pior nível de vida, pior acesso a serviços e bens hoje unanimemente considerados básicos, piores carreiras e perspectivas de carreira para as gerações mais novas, maior risco de insustentabilidade das actuais perspectivas de pensões futuras, maior dificuldade em perspectivar saúde universal e tendencialmente gratuita no futuro, etc, etc. Em suma, enquanto discutimos as PPPs, a dívida excessiva e, em parte, inútil, o desperdício público ou os extensos direitos adquiridos, esquecemo-nos de discutir como garantir um país viável e próspero, condição essencial da nossa liberdade colectiva e condição sine qua non para poder fazer escolhas no futuro.