1 Todos assistimos, ou pelo menos fomos informados sobre, as imponentes celebrações do Jubileu de Platina da Rainha Isabel II (que tiveram lugar de quinta-feira a domingo passados). Todos pudemos observar a rigorosa ‘pompa e circunstância ‘ das celebrações— acompanhada por imensa adesão popular.

Como explicar esta surpreendente convergência entre celebração da Monarquia e intensa adesão popular?

De acordo com a pluralista e muito variada imprensa britânica, as respostas são relativamente unânimes: a Rainha dedicou os seus 70 anos de reinado ao sentido de dever, à dedicação à causa pública, em detrimento do egoísmo pessoal ou de preferências pessoais.

Nas ilhas britânicas, as expressões ‘sentido de dever’ e ‘causa pública’ têm um entendimento consensual, supra-partidário e constitucional. Não estou seguro de que tenham o mesmo entendimento em certos sectores das culturas políticas continentais.

2 Escrevendo no conservador ‘Telegraph‘ de Londres, o conservador Alistair Health sustentou:

“Crucialmente, o papel central da Monarquia na vida britânica consiste em moderar a nossa política e a nossa sociedade. A nossa Monarquia tem servido como trincheira contra o extremismo, contra demagogos, tiranos, fascistas, comunistas e woke cancellers. A nossa Monarquia reduz dramaticamente a ameaça do extremismo, da violência ou dos excessos ideológicos — uma qualidade que o resto do mundo reconhece no Reino Unido.” (Quinta-feira, 2 de Junho, p. 16).

Poderá ser dito que esta resposta não é surpreendente, vinda de um conservador. Mas talvez seja interessante ouvir uma outra resposta, vinda do líder do Partido Trabalhista, Sir Keir Starmer, também no ‘Telegraph’ de Londres:

“Que a Grã-Bretanha tenha sempre rejeitado o extremismo é em não pequena parte devido à nossa ideia sobre quem somos como povo: uma ideia nascida de um sentido de estabilidade que não pode existir sem instituições fortes. […] Tal como a Rainha nos tem liderado ao longo dos últimos 70 anos, tudo o que ela nos tem ensinado — sobre o dever, a tolerância, a humildade e a responsabilidade — continuará a guiar-nos na próxima era. Nós somos um país melhor e mais luminoso por causa dela.” (Quarta-feira, 1 de Junho, p. 16).

3 Talvez não seja deslocado sublinhar esta confluência da direita e da esquerda britânicas na comum adesão à Monarquia constitucional e na comum condenação dos extremismos da esquerda e da direita. O último terceiro-mundista revolucionário a tentar romper esse consenso foi o sr. Corbyn— que ostensivamente se recusava a cantar “God Save the Queen” em cerimónias oficiais. Entretanto, perdeu democraticamente a liderança do Partido Trabalhista, bem como, a seguir, a filiação no partido. Continua obviamente Membro do Parlamento e livre de pregar a quem quiser — mas não em nome do Partido Trabalhista.

Esta aversão britânica a revoluções e contra-revoluções foi motivo de admiração e de estudo no continente europeu, desde pelo menos a Revolução (chamada Gloriosa) de 1688 — uma revolução que ostensivamente declarou como principal objectivo restaurar as antigas liberdades constitucionais da Magna Carta e, por essa via, tornar desnecessárias outras revoluções.

O historiador francês Elie Halévy chamou “milagre da Inglaterra moderna“ a essa excêntrica capacidade britânica de evitar as revoluções e contra-revoluções em que o continente europeu esteve mergulhado após a revolução francesa de 1789. A historiadora norte-americana Gertrude Himmelfarb precisou o alcance desse “milagre inglês“:

“O verdadeiro ‘milagre da Inglaterra moderna’ (a famosa expressão de Halévy) não está em ter sido poupada à revolução, mas em ter assimilado tantas revoluções — industrial, económica, social, política, cultural — sem recorrer à Revolução “.

4 Vale a pena recordar que também Winston Churchill — o primeiro dos 14 Primeiro-Ministros que a Rainha acompanhou em reuniões semanais — sublinhou esse milagre reformista da cultura política britânica. Evocando a disposição política de seu pai, o conservador Lord Randolph Churchill, disse Winston:

“Ele não via razão para que as velhas glórias da Igreja e do Estado, do Rei e do país, não pudessem ser reconciliadas com a democracia moderna; ou por que razão as massas do povo trabalhador não pudessem tornar-se os maiores defensores destas antigas instituições através das quais tinham adquirido as suas liberdades e o seu progresso. É esta união do passado e do presente, da tradição e do progresso, esta corrente de ouro [golden chain] nunca até agora quebrada, porque nenhuma pressão indevida foi exercida sobre ela, que tem constituído o mérito peculiar e a qualidade soberana da vida nacional inglesa”.

5 Vulgares agitadores da esquerda e da direita radicais — como os camaradas Lenine e Staline, ou o Cabo Hitler, ou o ex-comunista Mussolini— chamaram a esta ‘corrente de ouro’ reformista uma simples camuflagem dos interesses da “oligarquia burguesa capitalista e globalista britânica”. Churchill não hesitou em responder:

“Não temos nós uma ideologia — se tivermos de usar essa palavra horrível, ideologia — não temos nós uma ideologia própria na liberdade, numa Constituição liberal, no Governo democrático e parlamentar, na Magna Carta e na Petição de Direitos?”

E, para o caso muito provável de os camaradas ignorarem o significado da Magna Carta ou da Petição de Direitos, Winston teve a amabilidade de precisar:

“Como poderemos nós, criados como fomos num clima de liberdade, tolerar ser amordaçados e silenciados; ter espiões, bisbilhoteiros e delatores a cada esquina; deixar que até as nossas conversas privadas sejam escutadas e usadas contra nós pela polícia secreta e todos os seus agentes e sequazes; ser detidos e levados para a prisão sem julgamento; ou ser julgados por tribunais políticos ou partidários por crimes até então desconhecidos do direito civil? […] Pois eu afirmo que devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para não termos de nos submeter a tal opressão!”

6 Os “camaradas” na altura retorquiram que essa era a “propaganda de guerra” que convinha à oligarquia capitalista e globalista chefiada por Churchill — um pouco à semelhança do que hoje novos “camaradas” atribuem à “propaganda de guerra” do Ocidente, da NATO e da União Europeia contra a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Acontece todavia, embora naturalmente os “camaradas” ignorem, que os ideais da Monarquia constitucional britânica não foram inventados por Churchill nem pela Rainha Isabel II. Em Março de 1763 (ainda antes da revolução americana de 1776 e muito antes da revolução francesa de 1789) disse no Parlamento o então primeiro-Ministro britânico William Pitt (the Elder):

“O homem mais pobre pode na sua ‘cottage’ desafiar toda a força da Coroa. A ‘cottage’ pode ser frágil; o seu telhado pode abanar; o vento pode soprar através dele; as tempestades podem entrar, a chuva pode entrar — mas o Rei de Inglaterra não pode entrar; todas as suas forças não se atrevem a atravessar as fronteiras da habitação em ruínas”.

Post Scriptum: Homenagem a Padre João Seabra A notícia da morte de Padre João Seabra, na passada sexta-feira, atingiu e comoveu todos os que tiveram o privilégio de o conhecer, mesmo que fugazmente. Na cerimónia de entrega do Prémio Fé e Liberdade pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, em Junho de 2017 no decorrer da 25ª edição do Estoril Political Forum, o premiado foi apresentado por Guilherme de Almeida e Brito, vice-director da Católica Lisbon School of Business and Economics. As suas palavras exprimem o sentimento de profunda saudade de todos nós:

“Para além das três dimensões que mais me tocaram — a dependência de Deus e a fidelidade à Igreja, a valorização de cada instante como decisivo e o foco no destino de cada pessoa, e finalmente a capacidade de gerar comunidades — há toda uma série de dimensões que dão um colorido próprio à presença do Padre João: uma cultura vastíssima e uma inteligência arguta, uma capacidade pedagógica para explicar de forma clara e completa temas complexos, uma enorme facilidade linguística, a facilidade de relacionamento com pessoas muito diversas, a sua reverência e o seu humor”.