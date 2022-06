Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ao longo dos tempos habituámo-nos a gerir a privacidade a uma escala humana, no quadro daquilo que foram sendo as nossas interações com um mundo físico, tangível, próprio de um espaço e de um tempo onde os valores sociais reforçaram o personalismo e uma esfera íntima que as conquistas das diversas Revoluções Industriais e do progresso tecnológico tão bem patrocinaram.

É, pois, quase pacífico afirmar que a privacidade é um direito que se consolidou como consequência de conquistas civilizacionais e culturais próprias de mais de dois séculos de progresso industrial e tecnológico que permitiram melhorias significativas na qualidade de vida de todas as camadas da população, sendo a sua valorização vista como um dos expoentes atuais da dignidade humana.

