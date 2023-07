A velocidade a que surgem as notícias de novas tecnologias nos últimos anos e meses tem sido estonteante. Desde as tecnologias conversacionais, como o Chat GPT, à inteligência artificial aplicada aos motores de busca, dos universos virtuais à robótica ligada à inteligência artificial, o desenvolvimento tecnológico parece imparável. E esta é apenas a face mais visível e mediática das alterações tecnológicas que têm tido desenvolvimentos importantes na indústria, mas também em setores como a medicina e a justiça.

Mas a rapidez a que surgem as inovações não nos deve fazer esquecer que o que mais interessa é que elas tenham de facto um efeito na produtividade, isto é, que aumentem o valor acrescentado e o rendimento, com uma utilização mais eficiente dos recursos.

Com efeito, as novas tecnologias têm efeitos diferentes na produtividade, e uma parte importante do nosso futuro vai depender das escolhas que fazemos hoje. Para citar um exemplo do novo livro de Acemoglu e Johnson Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity, a tecnologia de “self check-out” nos supermercados simplesmente transfere o custo da pessoa que está na caixa para o próprio consumidor, que passa a fazer o registo. Os custos para a empresa desceram, mas a produtividade para a economia não mudou significativamente. Também uma empresa que deslocaliza a sua produção para outro país mais barato não afetará significativamente a produtividade global, embora os seus custos possam diminuir.

