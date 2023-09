Já ouviram falar da FLIFA, a Festa do Livro Independente da Freguesia de Arroios, que vai assentar arraiais no Mercado de Arroios, em Lisboa, de 29 de setembro a 1 de outubro? Esta é a segunda edição que organizamos e sinto que é cada vez mais uma aposta ganha, também para a cidade. Não vamos ficar por aqui, queremos sempre ir mais longe, fazer mais e melhor.

Organizada pela Junta de Freguesia de Arroios, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, a FLIFA apresenta-se como uma verdadeira celebração dos editores, livreiros e livros independentes que tantas vezes não encontram espaço nas grandes superfícies.

Reunimos mais de 70 editoras e livreiros, apresentando mais de 20 conversas, workshops, lançamentos de livros, actividades infanto-juvenis e, sempre, muita música. Na noite de sexta-feira, até às 22:00, está marcada uma “rave literária” com um DJ para animar a compra de livros.

Este ano vamos ter convidados especiais – que muito nos honram em estar presentes como oradores – numa celebração em conjunto sobre a importância do livro. Vão participar grandes nomes como Bernardo P. Carvalho, Carlos Vaz Marques, Carolina Branquinho, Hugo van der Ding, Jaime Nogueira Pinto, José Pacheco Pereira, Nelson Nunes, Pedro Mexia, Rodrigo Manhita e Rui Reininho.

Julgo que todos concordarão que não é todos os dias que se consegue reunir intelectuais de diferentes artes, mas todos autores, como Pedro Mexia, Hugo van der Ding e Rui Reininho, a conversar no mesmo palco “Entre o escatológico e o atrevido: a irreverência na literatura”. Marque já na sua agenda, é no próximo dia 29 de setembro, às 18h30, logo a seguir à abertura da FILFA.

Também não deixará de surpreender os mais incautos que se possa apresentar uma conversa sobre ficção científica e banda desenhada com José Pacheco Pereira e Jaime Nogueira Pinto. O título “2023: Odisseia no Espaço” remete-nos logo para um ambiente diferente e inesperado. Será no domingo, 1 de outubro, às 18h00, a não perder de forma alguma.

A FLIFA é, de facto, um palco aberto para a liberdade dos livreiros independentes. Como todos sabemos, o universo dos livreiros independentes é marcado por essa visão de profunda irreverência. São eles os verdadeiros porta-vozes dos tópicos e pontos de vista que não encontram reflexo no mainstream da indústria livreira.

A FLIFA é, por excelência, o local onde todos podem ser aquilo que são: diferentes. É também onde falamos de livros de forma distinta e onde se consegue promover a leitura, dando espaço a novas vozes, experiências e sensibilidades. No fundo, é a “alternativa indie” à Feira do Livro e a outros grandes eventos do género.

Agrada-nos especialmente podermos organizar a FLIFA, por ter uma programação que é marcada pela originalidade, misturando também convidados mediáticos, muito apreciados pelo público, com temáticas inesperadas. Vai ser uma festa.

Arroios é cada vez mais um ponto de encontro de culturas e da Cultura, livre e independente, atraindo os mais diversos públicos para a freguesia. Vamos continuar a valorizar a edição e os editores com novas iniciativas disruptivas, porque sabemos que, com mais livros, somos mais livres.

A FLIFA’ 23 é organizada por Arroios, mas já pertence à cidade.