Maquiavel, em Il Principe, insistia em que as fundações de todos os Estados, velhos ou novos, eram “as boas leis e as boas armas”. Ora as armas tanto podiam ser do Príncipe, como de mercenários – sendo que os mercenários eram geralmente “inúteis” e “perigosos”: na paz era-se expoliado por eles, na guerra, pelos inimigos:

“Se alguém tem o seu Estado apoiado nas tropas mercenárias, jamais estará firme e seguro, porque elas são desunidas, ambiciosas, indisciplinadas, infiéis;[…] não têm temor a Deus e não têm fé nos homens”.

O primeiro pensador do Estado moderno deixava assim clara a sua desconfiança em relação às tropas mercenárias, que eram a regra na Itália de e nos exércitos do seu tempo.

