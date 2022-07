Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sempre gostei de aprender línguas. Em miúdo, era o único dos meus amigos que não ficava aborrecido quando começava o genérico do “Follow Me!”, um programa que ensinava a falar inglês. Gostava muito dos sorrisos forçados e da dicção exageradamente cuidada dos actores, a fazerem lembrar os adultos da minha família quando estavam ligeiramente ébrios e não queriam que as crianças percebessem. Sem sucesso, claro.

Foi por isso com grande entusiasmo que soube do site ABCLGBTQIA+, que tem como objectivo ensinar a falar inclusivo. Pelo que me é dado a perceber, é uma língua criada de raiz. Como o dohtraki, falada pelos cavaleiros nómadas da Guerra dos Tronos. Se bem que, há que reconhecer, ao nível de línguas de fantasia, George RR Martin esforçou-se muito mais do que os inventores do ABCLGBTQIA+, que devem ter achado que basta o idioma ter um nome giro e depois não é preciso trabalhar os aspectos mais técnicos, como a coerência interna da língua, que é inexistente. Queriam um bê-á-bá que elucidasse, saiu-lhes um bê-á-baço que obscurece. Acaba por ser uma espécie de língua dos pês, aquela algaraviada que as crianças falam. A diferença é que as crianças falam a língua dos pês para que os adultos não percebam o que estão a dizer, enquanto que quem fala esta ABCLGBTQIA+ exige que toda a gente os entenda e aceite o que dizem.

