Foi, recentemente, apresentado um (excelente!) estudo do Health Behaviour in School-aged Children / Organização Mundial de Saúde, realizado em 51 países, que, em Portugal, inquiriu 5809 jovens dos 6º, 8.º, 10.º e 12.º anos, de 40 agrupamentos escolares. Entre muitos outros resultados, o estudo em análise acentuou um aumento significativo do sentimento de infelicidade. A deterioração da perceção de bem-estar e da saúde mental nos jovens portugueses. As dificuldades em adormecerem todos os dias. O seu sentimento de preocupação diária. A deterioração da saúde física. A forma como se medicam. O aumento do excesso de peso. O retardamento das primeiras relações sexuais. Se bem que se registe uma diminuição do uso de métodos contraceptivos.

O estudo desencadeou, desde logo, leituras imediatas no sentido de se enfatizarem todos estes indicadores e a sua relação directa com a pandemia. Mas talvez possamos a estar a ser demasiado lestos a responsabilizá-la por todos estes dados.

Em primeiro lugar, porque a pandemia ajudou a esclarecer que, apesar de tudo o que lhes foi exigido – a si próprios, às suas famílias e às suas escolas – os adolescentes têm recursos de saúde mental inequívocos.

Em segundo lugar, receio que ao ligarmos a pandemia a estes resultados, estejamos a esquecer o papel das famílias de todos estes adolescentes em relação aos seus comportamento de todos os dias. Demasiado espartilhados pelas exigências de resultados e com quantidades de tempo de trabalho e de compromissos a concorrer uns com os outros, muitas, vezes, insanas. Demasiado fechados sobre si próprios, sobre as redes sociais e os videojogos. E, pior que tudo, muitas vezes, demasiado em “auto-gestão”, quando se trata de gerirem a relação com as regras da família, com o telemóvel ou com o dormir.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.