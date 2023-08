Anteontem, Pedro Sánchez e a esquerda espanhola chegaram a um acordo que lhes garantiu a sua primeira vitória após as eleições legislativas de 23 de Julho. Até ao último momento, não era claro se Sanchéz conseguiria angariar o apoio do partido extremista e independentista de Puidgemont, Junts per Catalunya, condição indispensável para conseguir eleger a candidata socialista Francina Armengol como Presidente do Congresso de Deputados e, dentro de umas semanas, conseguir ser investido como Primeiro-Ministro espanhol.

Afinal de contas, após o Partido Popular ter logrado mais votos e mais deputados após as eleições de há um mês, Sánchez necessitaria do apoio afirmativo de uma frente de esquerda e regionalista para conseguir chegar à Moncloa. Não lhe bastava a abstenção de nenhum deles: para além do apoio do seu parceiro de coligação Sumar, precisaria do aval positivo de partidos como o EH Bildu, a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), o Bloco Nacionalista Galego, o Partido Nacionalista Basco e os mais extremistas Junts per Catalunya, que têm como principal objectivo a realização de um referendo inconstitucional à independência da Catalunha.

Do outro lado, o PP necessitaria do apoio parlamentar do Vox, da Coligação das Canárias, da União do Povo Navarro, do supracitado Partido Nacionalista Basco e, ainda, o apoio de mais algum dos partidos que listei em cima, o que seria altamente improvável por motivos ideológicos e regionais. Em alternativa, a solução mais centrista – PSOE a viabilizar um governo minoritário do PP – foi posta liminarmente de parte por Sánchez.

