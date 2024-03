Porque quero viajar com os meus filhos para o estrangeiro em vez de os ir lá visitar.

Porque quero ir a um hospital (seja ele público, privado ou social) e ser atendido em tempo útil.

Porque quero ir a uma esquadra de polícia fazer uma denúncia e não quero esperar 4 horas pelo agente único que está a atender, enquanto outros 5 estão à porta a fumar e a discutir a bola (aconteceu-me no passado dia 4-3-2024 na esquadra do Campo Grande em Lisboa…sem comentários).

Porque quero que as famílias possam escolher para os filhos as escolas que quiserem, com professores motivados e com as aulas todas, para que tenham uma boa formação que os torne competitivos no futuro, onde quer que eles queiram trabalhar.

Porque acredito no poder da regulação do estado e não na propriedade do estado, e porque não há razão nenhuma para que o estado seja monopolista dos serviços sociais públicos….o estado tem que ser o nosso (povo) agente de regulação e verificação da qualidade dos mesmos, bem como, do cumprimento das leis em vigor.

Porque quero ter a possibilidade de aceder ao sistema de justiça sem estar à espera anos para que o processo se resolva.

Porque quero que as empresas sejam competitivas e não paguem uma carga fiscal de mais de 30% que as coloca em enorme desvantagem perante outras estrangeiras, e que com isso possam atrair melhores trabalhadores, porque lhes pagam melhores salários.

Porque é absurdo que no nosso país uma pessoa que ganha 918€ mensais seja considerada classe média (definição de classe média da OCDE; dados referentes a 2022 e disponibilizados aqui, com base em dados do EUROSTAT e da própria OCDE).

Porque acredito na igualdade de oportunidades que suscite o melhor de cada um e que todos possam ambicionar a serem taxados à máxima taxa de IRS possível.

Porque não quero continuar a ser explorado e espoliado por impostos, taxas, e taxinhas que alimentam um estado despesista que não avalia os seus investimentos e a qualidade dos seus processos, antes apenas alimenta a máquina cega consumista brutal da administração pública.

Porque não quero uma agricultura mal tratada, mal representada em Bruxelas, sobrecarregada com processos administrativos. Quero um mundo rural sólido, moderno, diferenciado e competitivo que consiga atrair novos agricultores e jovens…

Porque acredito que a nossa esperança só pode ser defendida no âmbito da Europa/UE e na NATO

Porque como diz Saragoça da Matta “eu sei o que é uma ditadura (…), pelo que não quero ditaduras nem de Esquerda, nem de Direita, nem sequer uma ditadura do Peter Pan & da Fada Sininho ou do Príncipe Valente e da Cinderella.”

Porque acredito que a continuidade de algo que não funciona, que deu maus resultados, que esquece as pessoas e se preocupa em manter o que não resulta, alimentando clientelas, não é a solução.

Porque empatia e humildade não podem ser só verbos de encher atirados palanque fora, mas sim qualidades humanas verdadeiras e verificáveis na ação governativa.

A 10 de Março eu vou votar porque é urgente uma mudança senão, qualquer dia, não há país para mudar.