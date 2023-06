Boaventura Sousa Santos (BSS) ainda não percebeu que a mentira é a filha bastarda da verdade. A filiação legal admite fraudes, a natural não. O parentesco irrecusável está sempre dado no corpo do pensamento: a linguagem. Para se defender dos actos de assédio sexual que lhe são imputados, BSS publicou no semanário Expresso , «uma reflexão autocrítica» e «um compromisso para o futuro», exemplares de um ponto de vista linguístico.

Em primeiro lugar, BSS define-se como um defensor dos direitos humanos em todas as esferas da sua vida: pessoal, profissional e cívica. Tudo se subordina a uma tão nobre vocação, que assim se torna motu proprio o critério único pelo qual os seus actos devem ser julgados. A pureza absoluta dessa estilização autobiográfica vai obrigá-lo a objectivar os actos de que é acusado externalizando a responsabilidade. Não se trata de um deslize ou de inadvertência. É o objectivo pretendido.

Mascarando os actos por detrás de ideologias, BSS começa com a alegação de que o machismo é um fenómeno «com profunda raízes no nosso espaço cultural». Passa pelo poder com que as gerações moldam os seus filhos e prossegue neutralizando-se a si mesmo através da pluralização («afecta-nos a todos nós nas nossas relações»). O professor catedrático inocenta-se de uma forma arcaica. Como para Adão a culpa é de Eva, e para Eva é da serpente, o mal para BSS está no «espaço cultural» e na «geração». A prova, ele mesmo a produz: todos sucumbem ao mal. A dissolução da responsabilidade individual na injustiça universal igualiza todas as condutas. Não é, pois, de estranhar que seja difícil escapar a esse determinismo que tolda o espírito mesmo a quem norteia a sua vida, e toda a sua vida, pela defesa dos direitos humanos. Preparado o cenário da desresponsabilização, BSS faz crer que a recusa. Para ele, «não se trata de justificar comportamentos passados», que, sem dizer de quem são esses comportamentos, BSS deixa subentender que seriam os dele. O que na aparência dá com uma mão tira com a outra. Trata-se tão-somente de «verificar algo que pode acontecer». Já não há subentendidos e prescinde-se deliberadamente do «nós». Já não há sequer sujeitos, há um processo reificado, contingente que pode redundar em acções pouco construtivas – a litotes é de ampla serventia. O próprio determinismo tornou-se indeterminado, grassa a irracionalidade em todo o seu esplendor. Depois de consumada linguisticamente a desfiguração do problema, agora irreconhecível como tal, então, e só então, BSS «reconhece»; mas reconhece apenas que «em determinados momentos posso ter sido protagonista de alguns desses comportamentos». Se dúvidas houvesse, estão esclarecidas. BSS destrói sem pudor o comportamento, que por definição supõe um sujeito agente, ao transformá-lo numa decorrência cega de «algo que pode acontecer». Por outras palavras, os comportamentos de BSS não são os comportamentos de BSS, aliás, nem sequer são comportamentos, e se fossem, ele ter-se-ia limitado a protagonizá-los. Mas BSS escrupuliza; à cautela, tudo vai precedido de «um posso ter sido». Como quem não quer a coisa, BSS embrenha-se noite adentro, nela todos os gatos serão pardos.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.