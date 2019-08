Feira de São Mateus abre as portas em Viseu esta quinta-feira

A Feira de São Mateus de Viseu abre esta quinta-feira as portas para a sua 627.ª edição, apresentando novidades como novas esplanadas dos pavilhões das farturas, uma roda gigante de 30 metros e iluminação que homenageia a gastronomia beirã.

A inauguração oficial está marcada para as 21h30 desta quinta-feira, com a ligação da iluminação decorativa, numa noite que será animada com as atuações de dois artistas da “terra”: a fadista Mara Pedro e o grupo alternativo Galo Cant’Às Duas.

“Dois grandes talentos de Viseu fazem as honras desta inauguração e abrem caminho a noites de verão imperdíveis, na maior feira popular da região”, garante o gestor da Feira de São Mateus, Jorge Sobrado.

O certame secular, que se prolongará até 15 de setembro, apresenta este ano um espaço renovado nas esplanadas das farturas, 90 novos ‘stands’ para os seus expositores, o primeiro casamento dos “Noivos de São Mateus” e uma roda gigante com o dobro da altura da anterior.

A celebração da declaração de Viseu como Destino Nacional de Gastronomia em 2019 será outro dos destaques.

A organização promete 39 dias de programação imperdível, com um cartaz mais internacional e intergeracional.

Ludmilla, Natiruts e Gipsy Kings protagonizam os três grandes concertos internacionais do cartaz de 2019. A estes juntam-se nomes nacionais como o recordista da edição de 2018, Richie Campbell, as bandas Xutos & Pontapés e UHF, Pedro Abrunhosa, David Carreira, Átoa, Fernando Daniel, Badoxa, Piruka e Jimmy P, entre outros.

