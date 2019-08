Oliver Kahn sucede a Rummenigge como presidente executivo do Bayern em 2021

O antigo guarda-redes internacional alemão Oliver Kahn vai assumir a presidência executiva do Bayern Munique em 2021, em substituição de Karl-Heinz Rummenigge, confirmouesta sexta-feira o clube campeão da Bundesliga de futebol.

Oliver Kahn, de 50 anos, que se notabilizou ao serviço do Bayern Munique (1994-2008) e da seleção germânica (1995-2006), vencedor de oito títulos da Liga alemã e da Liga dos Campeões em 2001, assinou um contrato de cinco anos com o seu antigo clube.

A contratação de Kahn, que vai entrar na direção do Bayern Munique em 1 de janeiro de 2020, para durante um ano aprender com Karl-Heinz Rummenigge a gerir o colosso bávaro, insere-se na politica de renovação em curso no clube.

“Oliver Kahn é a solução perfeita e sempre demonstrou dedicação e vontade. Ele tem o ADN do Bayern”, disse o presidente do clube, Uli Hoeness, na direção desde 1979.

Rummenigge, de 63 anos, antiga glória do futebol alemão e mundial, vai continuar como presidente do conselho executivo do Bayern Munique até final de 2021, antes de ceder o lugar a Kahn.

Com Kahn, o Bayern continua o reconverter em elementos da direção as velhas glórias do clube, como Hoeness (1970-1979) e Rummenigge (1974-1984), mas também o atual técnico Niko Kovac (2001-2003) e o diretor desportivo Hasan Salihamidzic (1998-2007).

