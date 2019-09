“O Século dos Prodígios” de Onésimo Teotónio Almeida vence Prémio John dos Passos 2019

O livro “O Século dos Prodígios – A Ciência no Portugal da Expansão”, de Onésimo Teotónio Almeida, é o vencedor do Prémio John dos Passos 2019, instituído pela Região Autónoma da Madeira.

A obra de Onésimo Teotónio de Almeida, publicada pela Quetzal, foi já distinguida com prémios da Academia Portuguesa de História, da Sociedade Portuguesa de Autores e com o Prémio D. Diniz, da Fundação Casa de Mateus.

Esta é a quarta edição do Prémio John dos Passos, que adota o nome do escritor norte-americano, autor de “Manhattan Transfer”, descendente de imigrantes portugueses da Madeira, e decorre no âmbito das Comemorações dos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo.

Continuar a ler