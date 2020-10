Parece que a “festa” vai acabar na Suécia, depois já ter terminado em março para a maioria dos países europeus. As autoridades suecas anunciaram que vão adotar medidas mais restritivas contra a pandemia de Covid-19, numa direção inversa àquela que o país nórdico estava a seguir e que visava a imunidade de grupo.

O primeiro-ministro sueco, Stefan Lofven, foi claro esta quinta-feira, em conferência de imprensa, quanto à intenção das medidas: “A festa acabou”. E afirmou que ver discotecas abertas era “desrespeitador para os profissionais de saúde que trabalham dia e noite”. Assim, a partir de 1 de novembro, o país não vai permitir que mais de oito pessoas de juntem por mesa em espaços de restauração e vai fixar um limite de 50 pessoas no interior dos estabelecimentos noturnos. Os eventos públicos podem juntar até 300 pessoas, mas há condicionantes: o público tem de estar sentado e tem de estar garantida a regra de um metro de distanciamento físico.

As regras serão para todo o território sueco, mas há regiões que adotaram medidas ainda mais restritivas. A região de Uppsala, que possui a quarta maior cidade sueca com o mesmo nome, conta com regras especiais, desde a passada terça-feira até 3 de novembro. Os cidadãos foram “fortemente aconselhados”, devido ao aumento de casos na região, a não andarem de transportes públicos, a evitarem o contacto físico com pessoas fora do agregado familiar e a evitarem organizar festas. Os estabelecimentos comerciais têm ainda um horário de funcionamento reduzido. Ainda assim, Anders Tegnell, o epidemiologista que tem guiado a Suécia durante a pandemia, afirmou que estas medidas “não são um confinamento, porque um confinamento implica fechar a sociedade toda”.

Esta é uma mudança de direção na gestão da pandemia naquele país. Numa Europa que optou pelo confinamento e pelo encerramento de estabelecimentos não essenciais, as autoridades suecas adotaram uma estratégia diferente em março. Anders Tegnell acreditava em maio que a maior vantagem do modelo de imunidade de grupo residia no facto de que, na altura do desconfinamento dos países, a Suécia teria, eventualmente, uma maior imunidade de grupo e um menor número de casos.

As novas medidas parecem contradizer o discurso do epidemiologista sueco. E estudos também têm mostrado que as expectativas de que muitas pessoas possuíssem imunidade de grupo saíram goradas — apenas 7,3% dos habitantes de Estocolmo desenvolveram imunidade à Covid-19, revela um estudo da autoridade de saúde pública sueca.

Eu penso que a conclusão óbvia é que o nível de imunidade natural […] não é tão alto como acreditávamos. E penso que aquilo a que estamos a assistir é uma consequência da transmissão heterogénea que a doença tem”, defendeu Anders Tegnell à Time.

A Suécia registou na passada quarta-feira 1.206 casos do novo coronavírus — um aumento face aos números registados em setembro. O país de aproximadamente 10 milhões de habitantes bateu recorde de infeções em 24 horas a 24 de junho, registando 1.698 infeções do novo coronavírus.