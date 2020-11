O Museu da Farmácia, em Lisboa, vai inaugurar na quarta-feira uma nova ala com exposição permanente dedicada à professora Odette Ferreira.

Trata-se de uma homenagem a uma das mais reconhecidas cientistas portuguesas, responsável pela descoberta do vírus VIH-sida de tipo 2 e pelo estudo das bactérias hospitalares”, anunciou o museu em comunicado divulgado esta segunda-feira.

O caderno de apontamentos e o microscópio utilizado por Odette Ferreira na descoberta do vírus da sida tipo 2 são alguns dos objetos pessoais e científicos que fazem parte da exposição.

O Museu da Farmácia, inaugurado em junho de 1996, nasceu do desejo das Farmácias Portuguesas de preservarem a sua história e conta, desde 2010, com um espaço na cidade do Porto.