(Em atualização)

Um homem foi morto a tiro, depois de atingido no abdómen, na madrugada desta terça-feira na Terrugem, em Sintra, avançou o Correio da Manhã e confirmou ao Observador o comandante Hugo Marques dos Bombeiros Voluntários de São Pedro de Sintra. A vítima tinha 41 anos.

O homem foi encontrado pelos bombeiros em paragem cardiorrespiratória e, embora assistido pela equipa do INEM, acabou por morrer no local. A vítima foi baleada na via pública.

O alerta foi dado pelas 4h13 e no local estiveram os Bombeiros Voluntários de São Pedro de Sintra, com dois operacionais, GNR e INEM, com médico e enfermeiro. A GNR de Sintra tomou conta da ocorrência.