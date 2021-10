Aumenta o número de portugueses internados com Covid-19

O número de doentes infetados com Covid-19 internados em cuidados intensivos em Portugal voltou este domingo a ultrapassar a barreira dos 60, de que tinha baixado há cerca de duas semanas, de acordo com o boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

O documento deu conta de um aumento do número de pessoas internadas, que se verificou tanto nas enfermarias (há agora 295 internados, mais dez do que no sábado) como nos cuidados intensivos (onde estão 61 doentes, mais dois do que no sábado).

Segundo o boletim divulgado ao início da tarde de domingo, registaram-se nas últimas 24 horas 465 novos casos de Covid-19 em Portugal — e a infeção levou à morte de mais nove pessoas.