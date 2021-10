Boletim DGS. Há mais de um mês que Portugal não tinha tantas novas infeções

Especificamente em cuidados intensivos, há mais duas pessoas nestas unidades desde o dia anterior, totalizando agora 60. Neste caso, a situação piorou face à sexta-feira anterior: nessa altura, estavam em UCI 55 pessoas.

Boletim DGS. Lisboa e Vale do Tejo com 40,5% dos novos casos

Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais novas infeções registadas esta sexta-feira: são 377, o que representa 40,5% do total. Segue-se a região Norte, com 223; o Centro, que tem mais 186; o Alentejo, com mais 53; e o Algarve soma mais 52. Nas ilhas, a DGS contabilizou 22 casos na região autónoma da Madeira e 17 na região autónoma dos Açores.

Quanto aos óbitos, dois aconteceram no Norte, outros dois no Centro, mais dois no Alentejo e um no Algarve e Lisboa e Vale do Tejo, respetivamente. As regiões autónomas não oficializaram mortes.