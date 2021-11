As companhias aéreas do grupo SATA transportaram em outubro 139.493 passageiros, um recorde em comparação com o período homólogo de anos anteriores, superando pela primeira vez “os registos de tráfego pré-pandemia de Covid-19”, anunciou esta quinta-feira a empresa açoriana.

“No total, e apenas no mês de outubro, as companhias aéreas transportaram 139.493 passageiros, mais 2.202 passageiros do que em igual período de 2019, e mais 1.657 do que em igual período de 2018, ano em que as companhias aéreas haviam transportado o maior número de passageiros jamais registados num mês de outubro”, descreve o grupo SATA em nota de imprensa.

De acordo com a transportadora aérea, “é a primeira vez, desde o início da pandemia, em março de 2020, que um mês supera os registos de tráfego pré-pandemia”.

“As companhias aéreas SATA Air Açores e Azores Airlines têm conseguido alcançar uma taxa de recuperação de tráfego extraordinária, muito acima das estimativas do setor“, destaca a empresa.

O grupo refere que “o aumento de procura em voos operados pelas duas companhias aéreas foi sendo paulatinamente registado a partir do mês de junho”.

Apesar da intensa atividade operacional, as companhias aéreas continuam a manter o registo igualmente histórico, de 90% na pontualidade das suas ligações”, destaca.

O presidente da transportadora área açoriana SATA, Luís Rodrigues, desvalorizou na quinta-feira os prejuízos de 44 milhões de euros registados pelo grupo no primeiro semestre do ano e realçou que as perspetivas para 2022 “são extremamente positivas”.

“As perspetivas, neste momento, para 2022 são extremamente positivas. [São] de continuar a crescer, se não houver nenhum imponderável, de pandemia, de combustível. Os resultados são promissores, assim consigamos continuar o trabalho que tem sido feito”, declarou aos jornalistas, na delegação do parlamento açoriano em Ponta Delgada.

O presidente do grupo SATA falava à comunicação social após uma sessão de esclarecimento sobre a situação da companhia, à porta fechada, ao presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, e aos líderes parlamentares das forças representadas na Assembleia Regional.

A Azores Airlines opera de e para fora do arquipélago, enquanto a SATA Air Açores efetua ligações interilhas.