*Em atualização.

Se tentou enviar um email esta manhã através de uma conta Gmail e não conseguiu, não se preocupe. Como estão a avançar vários órgãos de comunicação social, o serviço de mensagens eletrónicas está com problemas um pouco por todo o mundo. Através do Twitter, a Google, que detém a plataforma, confirmou o problema e diz que está a resolvê-lo.

De acordo com o site Downdetector, no qual é possível reportar problemas com serviços online, o Gmail não está a funcionar corretamente. No entanto, este problema não estará a afetar todos os utilizadores. O Observador utilizou o serviço para enviar um email para uma conta do mesmo serviço e de uma plataforma concorrente e tudo funcionou sem problemas.