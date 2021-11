Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Seleção Sub-21 continua a ser afetada pela Covid-19: depois de Rui Jorge, também Paulo Bernardo testou positivo à Covid-19, com André Almeida a ficar em isolamento profilático. Os dois jogadores, que entretanto já abandonaram a concentração portuguesa em Lagos, vão desfalcar a equipa no jogo da próxima terça-feira, contra o Chipre, a contar para o apuramento para o Campeonato da Europa de 2023.

“A Seleção Nacional Sub-21 tem duas baixas confirmadas para o encontro da próxima terça-feira, em Faro, com o Chipre (20h15), a contar para a fase de apuramento para o Europeu 2023. Paulo Bernardo testou positivo à COVID-19 e, como consequência desse facto, André Almeida irá cumprir um período de isolamento profilático, por exposição. Desta forma, ambos os jogadores serão dispensados do estágio da Equipa das Quinas, que está concentrada em Lagos”, pode ler-se no comunicado da Federação Portuguesa de Futebol sobre os jogadores do Benfica e do V. Guimarães.

De recordar que, na passada quarta-feira, a Federação anunciou que Rui Jorge testou positivo à Covid-19, motivo pelo qual foi Romeu a comandar a equipa na passada sexta-feira, contra o Chipre. A Seleção Sub-21 venceu essa partida pela margem mínima, graças a um golo de Gonçalo Ramos (0-1), e volta a defrontar os cipriotas na quinta-feira, em Lagos, em mais um jogo da qualificação para o Campeonato da Europa 2023.