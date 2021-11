Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Centenas de milhares de euros em dívida a fornecedores e um poder político incompetente que está a estrangular os Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Esta segunda-feira a TVI24 revelou uma conversa interna desta entidade na qual se ouve um coordenador do SEF a criticar fortemente o Estado e a afirmar que “não há dinheiro” e que, inclusive, foi obrigado a mentir a a fornecedores.

Ao órgão de comunicação social, o Ministério da Administração Interna avançou que foi aberto um inquérito que pode contemplar a violação de deveres. Além disso, o ministro responsável por esta tutela, Eduardo Cabrita, afirmou que não teve conhecimento da gravação.

De acordo com o coordenador de departamento do SEF, a reestruturação desta entidade é “uma cangalhada” causada por “interesses pessoais e egos feridos”. “Está tudo a navegar à vista, não há uma estrutura”, adianta o responsável. Com o mesmo tom forte e acusatório, este membro dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras afirma ainda: “É preciso garantir que minimizamos os estragos que os idiotas políticos fazem”.

Quanto à falta de dinheiro, que a TVI confirmou, o coordenador refere ainda que a reestruturação da entidade implicaria a “criação de um grande instituto”, mas que por falta de capital tal não será feito.

Atualmente, funções policiais da competência do SEF, nomeadamente o controlo das fronteiras e a investigação criminal de crimes como o tráfico de seres humanos e o auxílio à imigração ilegal, passam para a GNR, PSP e PJ. Como refere o coordenador na conversa divulgada, a entidade vai passar a chamar-se “Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo”.

Como explicou a Lusa, depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter promulgado na semana passada com reservas o decreto do parlamento de extinção SEF, remetendo a sua apreciação decisiva para posteriores decretos de execução do Governo, até 11 de janeiro de 2022 é ainda necessário proceder às transferências de atribuições em matérias administrativa e de segurança interna.