Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Dias depois de ter decidido aplicar algumas das medidas mais restritivas desde o início da pandemia, o Governo regional da Madeira veio este domingo apelar à vacinação em massa, deixando avisos sérios à população: “Não queremos ter a pandemia dos não vacinados”.

Foi na tarde deste domingo que o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, deu uma conferência de imprensa para frisar a importância de que quem ainda não está vacinado o faça rapidamente.

Frisando que as novas medidas são “temporárias” e visam “proteger a população”, o responsável apelou à “cidadania” e “consciência moral” dos madeirenses: “Todos devem usar as mesmas armas à sua disposição. Todos são necessários para conter e controlar esta pandemia”, defendeu.

“Não queremos ter a pandemia dos não vacinados, como a América e alguns países europeus”, acrescentou depois, ainda como justificação das últimas medidas. “Os mais vulneráveis não podem ser atingidos”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo o responsável do Governo regional, os anúncios do Governo e a entrada em estado de contingência já começaram a surtir efeito: nos últimos dias, adiantou, houve “mais vacinados” — em quatro dias, foram administradas 2.560 primeiras doses — e “mais testes” — 20.400 no mesmo período. “Estamos muito satisfeitos com a adesão da população”, assegurou.

E aproveitou para puxar pelo alargamento da vacina: Ramos considerou ainda que as crianças devem mesmo ser vacinadas, tal como Henrique de Barros argumentava na sexta-feira, na última reunião do Infarmed. As autoridades europeias vão pronunciar-se sobre o assunto esta semana e o representante do Governo regional adianta desde já que, caso a medida tenha luz verde, a Madeira começará a vacinar as crianças entre os cinco e os 11 anos.

A conferência de imprensa acontece um dia depois de terem entrado em vigor as novas medidas na Madeira, que incluem obrigatoriedade de máscara tanto em espaços abertos como fechados e recomendação de vacinação a todas as pessoas com mais de 12 anos. Mas as medidas mais restritivas são mesmo as que dizem respeito às diferenças para vacinados e não vacinados: para exercer atividades ou ir a eventos como atividades desportivas, restaurantes, hotéis, cabeleireiros, ginásios, bares e discotecas ou cinemas, entre outros, as pessoas precisarão de apresentar tanto certificado de vacinação como teste rápido de antigénio.

Além disso, nos supermercados e grandes superfícies, tal como nos transportes públicos, quem quiser entrar terá de estar vacinado ou testado.

As novas regras já suscitaram críticas, nomeadamente do Iniciativa Liberal, que este domingo enviou um comunicado às redações classificando as medidas como “inconstitucionais” e defendendo que configuram “abuso de poder”. Constitucionalistas como Jorge Miranda também já vieram questionar a legalidade das medidas, nomeadamente por se aplicarem apenas a uma parte específica do território português.