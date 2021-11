Embora ninguém saiba exatamente quando nem onde se bebeu o primeiro golo de vinho, ao longo da história este verdadeiro néctar foi sendo cada vez mais apreciado e procurado. Desenvolveram-se inúmeras técnicas e equipamentos para a sua produção, algumas surpreendentes como a passagem por tonéis feitos em madeiras selecionadas, cubas de inox e prensas modernas que substituem a pisa com os pés. Muito se faz para se chegar ao vinho mais exclusivo e muitas são as técnicas para apurar aromas e sabores

O vinho ao gosto de cada um

O certo é que esta bebida consegue fazer de qualquer prato uma iguaria e, como nenhuma outra, favorece o convívio e as longas conversas.

Existem milhares de marcas e tipos de vinho, e a escolha certa vai muito além da harmonização com os pratos de uma refeição. Hoje, o consumidor quer saber o que está contido em cada garrafa para além das uvas devidamente selecionadas. Há quem só goste de consumir produtos biológicos, ou vegan. E o vinho não pode ser deixado de fora. A boa notícia é que o Continente oferece uma vasta gama de vinhos biológicos (ver exemplos na caixa) e acaba de lançar a sua própria marca de vinhos Bio e Vegan, que além de apresentarem uma excelente qualidade. permitem que os adeptos destas correntes de alimentação saboreiem o néctar dos deuses sempre que a ocasião — ou o apetite – pedirem.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR 3 fotos

Contemporal, uma marca a fixar

A gama de vinhos Bio e Vegan da marca própria Continente dá pelo nome de Contemporal e acaba de chegar ao mercado com tintos e brancos em embalagens criadas tendo a sustentabilidade como preocupação principal: o vidro das garrafas e o papel dos seus rótulos — impressos com tinta 100% vegetal — são ambos reciclados e, para reduzir os materiais de packaging ao mínimo, não há cápsulas. É caso para dizer que a gama de vinhos Bio e Vegan do Continente começa bem e os Contemporal oferecem qualidade a toda a prova, com podemos constatar abaixo e, são vinhos com preços democráticos pois, para o Continente, a qualidade tem de ser acessível a todos.

Uvas biológicas e aromas elegantes

Comecemos pelos Contemporal Biológicos produzidos roduzidos pelo enólogo Rui Roboredo Madeira. Têm origem na Beira Interior, pertencem à respetiva região DOC (Denominação de Origem Controlada) e contêm apenas uvas de produção biológica.

O Contemporal Biológico DOC Beira Interior Branco nasce a partir de castas Síria e Fonte Cal, que lhe dão um tom amarelo pálido, um aroma muito intenso, fresco e elegante, com notas cítricas e florais em perfeita harmonia. Sente-se, em cada golo, um vinho com volume, de acidez vibrante e final persistente. É ideal para se saborear com tempo, antes ou durante uma refeição que, com amigos ou em grupos mais restritos, resulta numa satisfação plena.

Já o Contemporal Biológico DOC Beira Interior Tinto, de cor vermelho/violeta, resulta das castas Jaen e Pinot Noir e o seu sabor é frutado, muito discreto e elegante, com toques de sabor a frutos silvestres e especiarias. Na boca é fresco e elegante, com fruta e persistência a marcarem o final.

Fronteira Biológico DOC Douro, tinto ↓ Mostrar ↑ Esconder Vinhos Biológicos que só o Continente oferece Para o Continente, oferecer aos seus clientes uma ampla variedade de produtos das mais diversas categorias e com a mais alta qualidade, é uma questão estratégica. Assim, para além dos Vinhos Contemporal, que são de marca própria, existem outros vinhos biológicos exclusivos das lojas Continente. No total, na garrafeira do Continente contam-se nada mais nada menos do que 40 vinhos biológicos diferentes, com algumas referências exclusivas apenas nestas lojas e dos quais destacamos as seguintes: Vinha da Malcata Biológico DOC Beira Interior, branco e tinto O branco prima por um aroma muito complexo e fresco, o que lhe dá um interesse muito especial a juntar ao sabor com bom volume e final bastante longo. O tinto, com o seu aroma a fruta madura e frutos silvestres, tem sabor final e persistente. Estes vinhos têm a assinatura de Rui Roboredo Madeira Este é um vinho com aroma intenso a fruta preta, compota e notas de cacau e sabor com excelente volume e estrutura. A assinatura é da Quinta de Castelares.

Vinhos com certificação Vegan

O Contemporal Vegan, por sua vez, é um vinho no qual não são adicionados produtos enológicos de origem animal durante o processo de produção e esta certeza é dada pela certificação oficial Vegan, com o logo respetivo presente na rotulagem.. São produzidos no Alentejo pela Herdade da Candeeira.

O Contemporal Vegan Regional Alentejano Branco é feito a partir das castas Antão vaz, Viosinho, Gouveio e Verdelho. Tem uma cor citrina e o seu aroma e frutado, com um claro toque de mineralidade. O sabor é fresco, agradável e persistente.

Falando no Contemporal Vegan Regional Alentejano Tinto, de castas Alicante Bouschet, Aragonez e Syrah tem cor rubi e aroma a frutos vermelhos. O seu sabor na boca é suave, equilibrado e persistente.