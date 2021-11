A filha do ativista dos direitos civis Malcolm X, Malikah Shabazz, morreu aos 56 anos. Foi encontrada inconsciente pela filha, na sua casa em Brooklyn, na tarde da passada segunda-feira, avançou a polícia de Nova Iorque. A causa da morte ainda não está confirmada, porém as autoridades revelam que Shabazz estava doente.

Neste momento, estamos a trabalhar com as autoridades, com o médico legista e estamos em contacto com a família, ela estava doente há algum tempo e, neste ponto, nada parece suspeito ”, disse o comissário da Polícia de Nova York, Dermot Shea, citado pelo The Guardian.

A morte ocorreu dias após a absolvição de dois homens condenados pelo assassinato de Malcom X.

A filha de Martin Luther King, Bernice King, deixou as condolências à família, afirmando que está “profundamente triste com a morte de Malikah Shabazz”, escreveu no Twitter.

I’m deeply saddened by the death of #MalikahShabazz. My heart goes out to her family, the descendants of Dr. Betty Shabazz and Malcolm X.

Dr. Shabazz was pregnant with Malikah and her twin sister, Malaak, when Brother Malcolm was assassinated.

Be at peace, Malikah. pic.twitter.com/YOlYoW4xDC

— Be A King (@BerniceKing) November 23, 2021