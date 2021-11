O parlamento aprovou esta sexta-feira um projeto de resolução do PS sobre apoio ao tecido empresarial e social afetado pelo encerramento da refinaria da Galp em Matosinhos.

O projeto de resolução contou com os votos a favor do PS, PSD, PAN, CDS-PP, Chega, Iniciativa Liberal e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues e a abstenção do BE, PCP, PEV e da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira.

Na justificação do projeto de resolução, o PS relembra as palavras do ministro do Ambiente durante uma audição de que ninguém ficaria para trás e que o Fundo para uma Transição Justa, inicialmente pensado para as zonas mineiras e para as centrais a carvão, tinha sido alargado a outros territórios com indústrias poluentes, incluindo o concelho de Matosinhos.

Através deste projeto de resolução, a Assembleia da República recomenda, assim, ao Governo que promova a criação de instrumentos de apoio aos trabalhadores afetados direta e indiretamente pelo encerramento da refinaria, assegure o processo de desmantelamento e de descontaminação dos solos e promova o apoio e a capacitação das empresas sediadas ou a sediar em Matosinhos que contribuam para a diversificação económica da região.