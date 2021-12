Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Todos os jogadores do Benfica estão disponíveis para defrontar o Sporting esta sexta-feira. Os testes à Covid-19 realizados na quarta-feira de manhã deram negativo, noticiam vários jornais desportivos.

Os encarnados jogaram no sábado passado contra o Belenenses SAD, que luta contra um surto de Covid-19. De acordo com o adiantado por Graça Freitas esta quarta-feira em entrevista à RTP3, 19 dos 24 casos da nova variante Ómicron em Portugal estão relacionados com o clube.

A situação levou a que o Belenenses defrontasse o Benfica com apenas nove jogadores em campo, sendo a maioria da equipa de sub-23. Apenas dois pertenciam à principal. O jogo terminou com uma vitória do Benfica, por 0-7.