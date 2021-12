Margaux Pinot acusa o marido e treinador de agressão: o novo caso de violência no desporto francês, agora no judo

Segundo o Le Monde, Alain Schmitt foi detido ainda na mesma madrugada, por volta das 2h30, visivelmente embriagado e horas antes de partir para Israel, onde iria assumir o cargo de treinador da seleção feminina de judo do país. A polícia foi alertada pela vizinhança do casal, que acabou por ouvir os gritos de ajuda de Margaux Pinot e acolheu a judoca até as autoridades chegarem. Schmitt, que também tinha hematomas na zona da cara, ficou detido até terça-feira à noite, altura em que foi ouvido, negou todas as acusações de violência doméstica e acabou libertado por falta de prova. Ainda assim, o Ministério Público de Bobigny, a região parisiense onde o casal reside, já recorreu da libertação do treinador.

“Estava a morrer. Tenho vários ferimentos, um nariz fraturado e 10 dias de baixa. A justiça decidiu libertá-lo. Do que vale a defesa de calúnia contra as minhas feridas e o sangue espalhado pelo meu apartamento? Estava a faltar a minha morte? Provavelmente, foi o judo que me salvou”, acrescentou a atleta de 27 anos nas redes sociais. Quando foi ouvido, Alain Schmitt reconheceu que existiu uma altercação física entre os dois mas explicou que se tratou de “um tornado”, com pegas de judo e sem agressões. Para Margaux Pinot, o que se passou “não foi um combate de judo, já que teve socos”.

Para além da medalha de ouro conquistada em Tóquio, a judoca foi campeã europeia dos 70kg em 2020 e 2019 e alcançou a prata na mesma competição já este ano, em Lisboa, e em 2017. Entretanto, a Federação Israelita de Judo já anunciou que cortou toda a comunicação com Alain Schmitt, deixando cair a intenção de o contratar para selecionador pelo menos até que o caso esteja devidamente resolvido.