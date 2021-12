O ministro das Finanças da Turquia renunciou ao cargo esta quinta-feira em plena crise da desvalorização da lira, que perdeu 30% no mês passado, enquanto o Presidente do país, Recep Tayyip Erdogan, continua a defender uma política de taxas de juro baixas.

Os meios de comunicação turcos relatam que a partida de Lutfi Elvan era esperada há semanas, uma vez que o ministro tinha rejeitado em privado a estratégia monetária de Erdogan e a sua intervenção contínua no trabalho do banco central.

A demissão de Elvan e a nomeação do novo ministro, Nureddin Nebati, até agora vice-ministro das finanças, foi publicada após a meia-noite no jornal oficial do Estado, com um decreto assinado pelo Presidente.

O documento declara que o ministro demissionário pediu para ser dispensado do seu cargo e que o seu pedido foi aceite por Erdogan.

Nebati é o terceiro ministro das finanças desde novembro.

Na abertura do mercado turco desta quinta-feira, a lira desceu 1,47% em relação ao dólar e 1,75% em relação ao euro, sendo negociada a 13,52 e 15,31 respetivamente em relação a essas moedas.

O passado mês de novembro foi o pior da história da lira turca, com uma perda acumulada de quase 30%.

“Abandonámos a política de taxas de juro elevadas e avançámos para uma estratégia de crescimento através do investimento, emprego e produção”, disse Erdogan na quarta-feira num discurso ao seu partido islâmico AKP, no poder desde 2002.

A desvalorização da lira está a afetar o poder de compra dos turcos e nos últimos dias tem havido uma série de manifestações e protestos contra o Governo, enquanto a oposição apela a eleições antecipadas.

A moeda turca subiu ontem (quarta-feira) 10% em relação ao euro e ao dólar imediatamente após o Banco Central turco ter anunciado que está a intervir no mercado cambial através de vendas para influenciar o valor cambial da moeda nacional.