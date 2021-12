Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Numa altura em que são necessários testes para aceder a hospitais, lares, discotecas ou grandes eventos como jogos de futebol, 35% dos concelhos em Portugal continental não têm farmácias a fazer testes rápidos à Covid-19 comparticipados pelo Estado. Até quinta-feira ao final da tarde, 673 farmácias e 181 laboratórios tinham aderido ao regime que permite a realização de quatro testes gratuitos por mês — a este valor acrescem cerca de 200 farmácias que celebraram protocolos com municípios.

De acordo com a edição impressa do Jornal de Notícias desta sexta-feira (link para assinantes), que fez um levantamento na plataforma disponível no site do Infarmed, nenhum distrito do país tem todos os seus concelhos com, pelo menos, uma farmácia a operar neste esquema. Ainda esta quinta-feira, o PCP questionou o Governo por “apenas uma” farmácia de Beja ter testes gratuitos — das 53 farmácias comunitárias, apenas uma em Odemira consta da lista do Infarmed.

A entrada em vigor das novas regras fez disparar a procura pelos testes, com as entregas a serem rateadas para evitar ruturas de stocks — o pico aumenta ainda mais na véspera dos jogos nas grandes cidades (como é o caso do dérbi desta noite). A presidente da Associação de Farmácias de Portugal (AFP), Manuela Pacheco, fala na existência de armazenistas com prateleiras vazias e sem data para entregas, com a Associação Nacional de Farmácias a admitir também a escassez, mas garantindo que o reabastecimento acontecerá entre esta sexta-feira e a próxima segunda.