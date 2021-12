O treinador do Benfica, Jorge Jesus, efetuou apenas uma troca nos 20 futebolistas convocados para o jogo desta sexta-feira, com o Sporting, da 13.ª jornada da I Liga, ao fazer entrar nas escolhas Meïte, por troca com Gil Dias.

Em relação ao jogo com o Belenenses SAD, Jesus manteve quase a mesma lista, com uma troca direta entre o médio e o lateral, que entrou na segunda metade do jogo com os azuis, pouco antes de ter sido suspenso.

Na jornada anterior, o embate com o Belenenses SAD foi suspenso aos 48 minutos, numa altura em que o Benfica vencia por 7-0, depois de os azuis terem ficado sem o número mínimo de futebolistas (sete), e após terem iniciado a partida com apenas nove, face a um surto do coronavírus no plantel.

O dérbi desta sexta-feira com o Sporting tem início marcado para as 21h15, no Estádio da Luz, em Lisboa, num jogo com arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.

O Sporting, campeão em título, lidera a I Liga, com os mesmos 32 pontos do FC Porto, que visita esta sexta-feira o Portimonense, a partir das 19h00, enquanto o Benfica é terceiro classificado, a um ponto.

Os encarnados não contam também com os lesionados Rodrigo Pinho, Lucas Veríssimo, Diogo Gonçalves e Radonjic, enquanto o Sporting não deverá ter, pelas mesmas razões, João Palhinha, Rúben Vinagre e Jovane Cabral, bem como Coates, que teve teste positivo ao coronavírus.

Lista de 20 convocados:

Guarda-redes: Vlachodimos e Helton Leite.

Defesas: Gilberto, Vertonghen, Otamendi, André Almeida, Morato, Grimaldo e Valentino.