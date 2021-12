Portugal entregou na sexta-feira às autoridades da Guiné-Bissau mais 100 mil vacinas da Astrazeneca contra a covid-19, informou este sábado, em comunicado, a embaixada de Portugal, em Bissau.

“Portugal enviou para a Guiné-Bissau um novo lote de 100 mil vacinas contra a covid-19, acompanhadas do material necessário para viabilizar a sua administração, incluindo seringas e agulhas, que foram entregues pela Embaixada de Portugal às autoridades sanitárias guineenses”, pode ler-se no comunicado divulgada na página do Facebook da representação diplomática.

Portugal já ofereceu à Guiné-Bissau um total de 200 mil vacinas doadas no âmbito do compromisso político português de disponibilizar pelo menos 5% das suas vacinas aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste.

Desde o início da pandemia, a Guiné-Bissau, com cerca de dois milhões de habitantes, registou um total acumulado de 6.444 casos de covid-19 e 149 vítimas mortais.

Segundo dados do Alto Comissariado para a Covid-19 da Guiné-Bissau, o país tem atualmente 14 casos ativos.

A covid-19 provocou pelo menos 5.233.111 mortes em todo o mundo, entre mais de 263,61 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.