Continua o calvário de Sergio Ramos. Mesmo com 35 anos, o espanhol preparava-se ainda para ser um dos reforços sonantes do PSG para esta temporada, mais uma em que objetivo máximo é a Liga dos Campeões, um sonho adensado pela chega de Leo Messi. Claro que o regresso ao título francês é, mais do que um objetivo, praticamente obrigatório, mas também já está bem encaminhado, mesmo que estejamos ainda em dezembro. No entanto, o foco continua no espanhol e não é pelas melhores razões.

Depois da estreia frente ao Saint-Étienne, num encontro que os parisienses ganharam, e no qual alinhou 90 minutos, o jogador voltou a ficar fora dos convocados para o jogo seguinte, frente ao Nice (0-0 que desiludiu os adeptos), e não vai estar também nas escolhas para o encontro já do próximo sábado, frente ao Lens. O motivo? Cansaço muscular. Segundo o clube no comunicado de boletim médico sobre o defesa central, a “carga de trabalho foi adaptada para a fadiga muscular após o retorno às competições”, pelo que este “voltará a treinar com o plantel no domingo”.

E é importante aclarar a situação, pois esta consegue ser bem mais dramática do que o possa parecer. É que se foi apenas em novembro que Sergio Ramos se estreou finalmente pelo PSG, quando já se ouvia falar em descontentamento não só dos adeptos, como também dos responsáveis do clube, a verdade é que o jogador apenas realizou oito jogos em 2021. Um número baixo para um atleta que estava a fazer, no mínimo, cerca de 40 jogos por temporada, tendo em conta as 16 épocas no Real Madrid.

Recorda a Marca que foram 207 dias sem disputar qualquer minuto de um jogo de futebol, sendo que as explicações eram pouco específicas, falando-se em problemas musculares mas, como recorda o desportivo espanhol, chegaram a haver suspeitas de problemas num joelho. Sem grandes revelações, mas também sem jogos. Assim seguiu o caso Sergio Ramos até aos dias de hoje, visto que volta a parar apenas com 90 minutos de futebol.

Prestes a virar o ano, olhando para o 2021 de Sergio Ramos é ver, mais uma vez, uma senda de meses completamente atípicos em que o espanhol jogou apenas oito jogos: cinco com o Real Madrid, dois com Espanha (não foi ao Euro 2021) e um no PSG. Mas, como escreve a Marca, é preciso “colocar em contexto os oito jogos”. Isto porque na seleção, jogou 45 minutos frente à Grécia e dois contra o Kosovo. E na equipa da capital espanhola apenas três da meia dezena de jogos foram completos.

Sergio Ramos, diz a imprensa, conta com o apoio do treinador Pochettino e também de membros influentes do plantel, como Di María ou mesmo Leo Messi. No entanto, uma contratação que gerou muita esperança na massa adepta do clubes da Cidade Luz está ainda muito longe de corresponder. Questiona-se até em Paris se o Real Madrid não teria razões (possíveis problemas físicos de Ramos) para não chegar à renovação com o jogador.

Falhou o jogo com o Nice, falha este fim de semana o Lens, mas é provável que volte a aparecer nos convocados para o encontro a meio da semana, para a Liga dos Campeões, frente ao Club Brugge. Se não aparecer, o mistério ao redor da forma física de Sergio Ramos começa a ganhar (ainda) mais e novos contornos.